環保先鋒：開設二手英文書店 倡議氣候行動 環保小先鋒 落手落腳守護地球

文︰顏燕雯、沈雅詩

位於上環的reBooked,在書海中坐鎮的CEO竟然是16歲的Bailey Cherry!「想為圖書賦予第二生命」,是Bailey開書店的使命。

先設網上平台收書 疫情帶來機遇

Bailey是一名美菲混血兒,5個月大隨父母來港,一直在國際學校念書。Bailey與12歲妹妹都酷愛閱讀,擁有不少英文書籍。2019年某天,她在家收拾書本時,發現有很多書本已不再適合兩姊妹的年紀閱讀,但又不想就此丟進垃圾堆,於是想轉贈他人,「但上網搜尋資料,發現沒有太多捐贈英文圖書的渠道,我才明白為何很多人寧願貪方便丟了便算。但英文書實在不便宜,我便想,如果做一個平台,方便忙碌的香港人損贈圖書,也許他們都樂意去做」。

2019年8月,Bailey在父母支持下開設了平台reBooked,提供上門收集二手圖書的一站式服務,吸引更多人踴躍捐「書」。「收集了的書本都會放進消毒機,做好清潔和消毒的工序。我還特意研究病毒在書本上可以存活多久,確定相隔一段安全時間,才放進銷售名單中。」Bailey之後會按書本折舊程度、價值等,在網站平台以低價發售。

一開始時,她幾乎每個周末都與爸爸一起出動,親自上門取書,如果書本太多,更要租用客貨車。後來,她又設置一些捐贈點來收集圖書。「收書、整理、開設網站、管理facebook等,都不是我一個人可以全部應付得到。除了家人支持,父母的朋友、我的同學也有幫忙,實在非常感激他們。」Bailey說,她的二手書網站其實也開得頗合時,因為營運不久便遇上疫情,學校陸續停課,連公共圖書館也關閉,很多人都非常清閒,除了有時間幫忙做義工,也有不少人想藉閱讀來消磨時間。

reBooked網上平台發展得不錯,2021年4月更在上環,開設實體店。店舖裝潢如小型圖書館,還有閱讀區,有時更會舉辦一些閱讀分享活動。Bailey說,現時團隊約有20人,由於她剛轉讀新界寄宿學校,未必能隨時到店舖幫手,所以也要聘請一些職員協助書店運作,還有不少是義務工作的中學和大學生、家庭等,除了在實體店幫忙分類、上架和銷售,也有專人負責網站營運,如上載圖書資料、跟進訂單、市場推廣及行政等工作。

與港內外機構合作 捐出逾萬圖書

reBooked回收圖書的條件包括一、兒童書籍;二、以英文為主;三、完好無缺頁損毁。在Bailey和團隊的努力下,短短兩年多,網店連實體店已回收了逾60,000本圖書,售出約18,000本,其中她更與不少本地組織如難民聯會(Refugee Union)、Rolling books、協康會、Box Of Hope、保良局,以及菲律賓的Home for the 100th Sheep合作,捐贈了約10,000本圖書。

Bailey說,現時收到最多的是橋樑書和圖畫書,而且大部分也很新淨,「最驚訝是收過一些連包裝袋也未拆的書。我知道很多人其實都不想浪費,但就是怕麻煩才選擇丟書。所以,我希望更多人會認識到我們,知道還有更好的方法把書保存下去。」

reBooked

查詢:www.rebooked-hk.com◆

「環保少男」感染身邊人 擁抱綠色生活

瑞典有「環保少女」通貝里(Greta Thunberg),香港一樣有「環保少男」劉衍一(Lance)!自兩年前開始,Lance堅持逢周五都在校園門外發起Fridays For Future氣候行動。雖然數個月前,他隨父母移居英國,但行動依然繼續。「現在說的是我們居住的地球只剩下20年壽命啊!難道我可以停下來嗎?」Lance越洋接受記者視像訪問,就是隔着電腦熒光幕,也感受到他那團火。

Lance昔日的生活跟一般小學生無異,白天上課,回家後做功課,空餘時間打機。直至有一天,他在網上偶然看到通貝里的演說,大受感動,也猛然驚覺原來已「時日無多」,「以前在書本上,看見一個『喊喊樣』的地球,只知道『地球先生病了』,但從來不知道嚴重到會令20年後發生很多災難,會無食物、會無未來啊!」

號召「罷課」失敗 逢周五校門舉牌宣傳

2019年3月和5月,全球多個國家和地區發起氣候罷課示威,當時年僅9歲、在香港念小四的Lance也參與其中。同年9月,他更單人匹馬在學校號召「罷課」,結果即時「被捕」。「當時好笨,只是用4張A4紙做了個紙牌,上面寫着『氣候行動』幾個大字,便在課室內走來走去,結果被人捉去了社工室,問我『做乜搞事』!」Lance思前想後,覺得坐在社工室「罷課」意義不大,遂改變策略,逢周五提早回到學校,在門口舉起自製紙牌,宣揚環保信息。

Lance每周都會準備一個話題,在校門外跟師生和家長們搭訕,例如問他們:「你知不知道最近哪裏有熱浪、氣溫高達50℃?」之後再用1分鐘短講解說。「最初幾個星期,很多人都不明白我為什麼經常舉着紙牌,以為我在做無聊事;但堅持了8、9個星期之後,大家的反應漸漸變得正面,亦有幾個同學願意加入,跟我一起做。」直至截稿前,Lance發起的Fridays For Future氣候行動已踏入第118個星期!

正如Lance媽媽Martina所言,不可小覷小朋友的力量,「Lance影響了很多人」。她說臨離港前,在Lance的小學畢業禮上,不少學生和教師都主動向他「匯報」自己展開了一個怎麼樣的綠色生活。Lance爸爸更受兒子感動變為素食者,78歲的外婆亦受孫兒薰陶變成「環保大使」。「婆婆現在去餐廳,會勸人少用膠飲管,要環保啊,她真厲害!」Martina哈哈大笑。

赴蘇格蘭參與氣候大會

來到英國後,Lance的氣候行動愈走愈前,除了Fridays For Future,在2021年10月尾,他更前赴蘇格蘭格拉斯哥,出席第16屆青年氣候大會(COY16),也約見過綠黨議員Caroline Lucas,表達他對全球暖化、氣候變化的關注和意見。

踏入新一年,Lance呼籲大家一起加入他的行列,攜手創建一個綠色的未來,「無人可以獨善其身,需要每一個人的合作」。從個人層面,他建議可由每天一餐食素、少駕車、少用塑膠製品、減少製造垃圾等做起;繼而跟家人和身邊朋友分享環保信息,感染他們一起行動;最後,就是號召公眾一起行動,包括向企業施壓,要求他們制訂更多綠色政策。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]