高級時裝×傳統工藝 中西呼應 珍藏展活力

世事無絕對!最近在香港舉行的亞洲首個時裝及工藝珍藏展覽,將兩者結合,既展出30年來的標誌時裝經典,亦有歷史悠久的中國傳統工藝品珍藏。不同界別工藝品聚首一堂,教人發現兩者之間對工藝和創意的珍視。其實中西文化差異並非想像中大,而匯聚多樣文化正是香港的特色所在。

Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion展覽由鄭志剛創辦的K11 Craft & Guild Foundation(下稱KCG)非牟利藝術文化基金會,聯同國際時尚教主Carine Roitfeld策劃。Carine Roitfeld在離任法國版Vogue主編後,創辦自家雜誌,這次合辦的展覽則強調工藝的價值,展示1990年代初期至今,高訂時裝的創意如何結合工藝,緊隨時代與美學觀念演變,表現無限生機和活力,並與稀有中國傳統工藝品珍藏對應。展覽分成5大展區,主題包括Atelier Tailleur、Bridal Couture、Modern Reinvention、Tales From The Runway、Extreme Craft,對照時尚與傳統工藝,除了展示多件時尚品牌經典作,部分更是時裝騷天橋外從未公開展出的珍藏,極為矚目。

婚禮比對:破格婚紗與百寶嵌梳妝櫃

第一部分Atelier Tailleur猶如巴黎沙龍,從Chanel斜紋粗花呢套裝,到Alexander McQueen重新演繹經典圖案營造錯視效果的設計,均展示套裝剪裁的精湛工藝。在這些經典服飾旁邊,KCG展示其珍藏的廣彩瓷盤和百寶嵌漆盒。廣彩已有300年歷史,是因外銷需求而生的工藝,獲清廷列為貢品送贈,曾是中國文化對外傳播的重要載體,部分出口瓷器更寫上英文,展現西方與中國文化結合。廣彩及百寶嵌漆盒同樣以精巧手繪及鑲嵌工藝製成,與時裝對應。

無論東西方,婚禮也是人生大事。Bridal Couture部分便將中西婚禮出現的必需品作有趣比對。西方婚禮中,新娘子以各式婚紗展現個人風格,例如展出的Chanel、Givenchy、Mugler、Oscar de la Renta、Valentino和Atelier Versace的破格婚紗,分別以絲綢、羽毛及珠串打造細節,打破大家的傳統想像。而中式婚嫁傳統則重視後代繁衍,象徵家族血脈得以傳承,是對開枝散葉的祈願。KCG珍藏的百寶嵌梳妝櫃,門上便鑲嵌了翡翠、珍珠貝母及琥珀等寶石,描繪一班孩子嬉戲的熱鬧場景,寓意多子多福;廣彩茶具則繪以吉祥圖案,如群花簇擁、金光艷彩等圖案,寓意婚姻美滿。

珍珠刺繡時裝 對應螺鈿工藝

在Modern Reinvention部分,則強調工藝和設計的破舊立新,當代設計師如何以古典輪廓及技術為基礎,重新演繹中世紀至維多利亞時代的風格,表達對傳統與經典的思考,例如展出的Balenciaga、Iris van Herpen、Loewe、Schiaparelli等破格設計。KCG在此區展出的珍藏,則為螺鈿漆櫃、螺鈿漆盒及螺鈿八角盒,展現工匠對融合不同素材的巧思及精湛工藝。製作螺鈿時,工匠必須將貝殼切割雕刻成薄片再拼接成圖案,仔細鑲嵌到家具與器物上。高訂時裝同樣着重細節,縫製珍珠及刺繡等正與螺鈿工藝互相呼應。

不同類型的創作,有時也能讓人逃離現實生活,走進幻想世界,時裝也不例外。Tales From The Runway的展品便打破傳統禮服概念,帶來一點科幻小說般的想像,展出的Celine、Christian Dior、Louis Vuitton等時裝設計,將充滿奇思異想的構思娓娓道來。KCG亦特別展出由廣彩花瓶改裝而成的燈座,以及以陶淵明代表作《桃花源記》為靈感設計的廣彩衣櫥,強調創意的無限可能。

立體時裝如雕塑 挑戰傳統美學

展覽以Extreme Craft一系列挑戰傳統美學概念的高訂時裝作結。隨着製作技術突破,時裝也一直蛻變,Alexander McQueen、Tom Ford、Viktor & Rolf等大師製作出如雕塑般精緻立體的時裝。KCG珍藏的以灰泥、紙、稻草、紅糖及糯米粉等材料製成的灰塑獅子(廣州陳家祠前座灰塑瓦簷獅子複製品),置身於以金屬、亮片、羊毛、皮革和絲綢等素材製成的高訂時裝旁邊,突顯各樣素材的豐富層次與細節,以及繁複的製作工序。

展覽將看似風馬牛不相及的高級時裝和中國傳統工藝放在一起,既讓人看到兩者之間的共通點,亦拉近兩者與我們日常生活之間的距離。參觀展品以外,Artisan Lounge與福興氈亦特別為展覽合作推出5款特調雞尾酒。福興氈源自香港,其gin酒加入茉莉花茶和草本植物釀製而成,體現中西飲茶文化的融合。品牌按照5個展覽主題,創作出Floral & Forest、Fairy、Delicate Craft、The Bold Step、The Red Glow雞尾酒,每杯定價$158。另設限量二人優惠套票($300),包含展覽入場門票2張,以及以上自選雞尾酒2杯,讓大家在視覺以外,細味每個展區的內容與深意。

■Savoir-Faire:

The Mastery of Craft in Fashion展覽

日期:即日至2月14日

時間:中午12:00至晚上8:00(最後一節晚上7:00)

地點:尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre

入場費:周一至四$70;周五至日及公眾假期$100(全日制學生及18歲以下免費進場)

網上購票:bit.ly/3eHiAtn

