知多啲：化身偵探 抽絲剝繭辨別植物

在香港看植物有什麼好看？香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮（Bond）表示，香港屬亞熱帶地區，同時有四季和旱濕季之分，氣候變化大，加上有很多不同生境，如樹林、河溪、海岸等，令植物多樣性非常豐富。而且香港大部分植物都會開花結果，在不同季節有不同面貌可以欣賞。另外，香港很多植物都有歷史和文化意義，「香港是華南地區較早期有外國人出入的地方，當時很多植物學者到港，以致很多植物都是在香港首次發表」，有不少以「香港」或港督名字命名的植物，查查背後典故，就會發現可能是在香港首次發現或是香港獨有的植物。

他表示，分辨植物好玩又富挑戰，「植物就成棵『棟喺度』，有很多不同的提示你要慢慢去找」，他形容就像邏輯推理題一樣，要抽絲剝繭找出些微的分別，因為有些植物之間的分別只在於葉上有沒有毛、葉柄長短。除了用眼睛，也要用上其他感官去辨認，例如有些像砂紙一樣粗糙，又有些如毛公仔般毛絨絨。

初哥重觀察記錄 多蒐集資料

但植物種類繁多，初哥應從何入手？「我認為入門第一步不是去學怎麼辨認植物，而是去觀察和記錄植物。」Bond舉例，有一棵樹正在開花，一般人以為拍攝花朵，就可找得到是什麼品種，但其實有很多種植物都有同色的花朵；即使向別人查詢，資訊不足也讓人難以辨認。所以拍攝花朵之外，還要拍攝葉的底、面，近鏡影葉脈，遠鏡影葉的排列，至少4、5張不同角度，做好紀錄，能描述植物的特徵，就可用工具搜尋或在網上發問，「網上平台有不少熱心的植物愛好者樂意幫助初學朋友」。

工具方面可參考書籍，Bond建議初學者可先看圖鑑，內容較顯淺易懂，而且會介紹一個主題的植物，如野外樹木，可收窄學習範圍。再進一步就可參考網上資料庫，如官方有香港植物標本室，民間有柴娃娃植物網，資料很豐富、齊全。坊間也有不少課程可以報讀。但他提醒，「學植物無捷徑，一定要勤力」。要多做資料蒐集，不時溫書，才可認識到逾3000種植物（包括原生及外來物種）。