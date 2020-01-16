$169起火鍋放題 牛氣冲天

最頂級套餐 任食矜貴鹿兒島和牛

店家晚市火鍋限時120分鐘，價錢以肉的種類及入座時間劃分，套餐全部任點任食，並有4款選擇，最頂級的牛殿品套餐，可品嘗11款豬、牛、羊、雞肉，有矜貴的鹿兒島黑毛和牛、澳洲M9及M5牛肩胛肉、西班牙栗飼豬肉等；而最經濟實惠是牛上品套餐，有美國牛胸腹、新西蘭羊卷肉、西班牙栗飼豬梅肉等5款肉類供應。

必試棒球貢丸 大如BB拳頭

自助專區選擇相當多元，配料有超過20款選擇，部分更是台灣直送，如墨汁花枝丸、台灣百頁豆腐、台灣燕餃、大甲崧化芋頭、A菜等，當中棒球貢丸及炙燒芋泥堡更是心水選擇，大如BB拳頭的棒球貢丸肉汁豐腴，而芋泥堡則以煙韌的外皮裹着軟糯的芋泥，吸滿湯汁後，更能襯托出芋香。火鍋以外，店家還提供台式甜不辣、麻辣牛𦟌、鹽酥雞、滷肉飯等台式小食，保證大家可以滿足離場。

■牛品

地址：尖沙嘴樂道32至34號

查詢：2701 8928

收費：牛上品$169（午市）/$179起（晚市）、牛極品$219（午市）/$229起（晚市）、牛御品$269（午市）/$279起（晚市）、牛殿品$459起（晚市）

註：午市（中午12:00至下午3:00）限時90分鐘；晚市（3個時段：下午5:00至晚上7:00、晚上7:00至9:00、9:00至11:00），限時120分鐘

[飲食]