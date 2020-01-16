吾生有杏：院長醫生周記（177）：順風順水？

「我將來要投身科研！」「我要救助窮困的人！」「賺錢並不是我的志願！」「我要往落後國家服務！」這些年輕伙子的眼神告訴我，他們是香港明日的希望。

香港雖是彈丸之地，但這裏有不少青年才俊、後起之秀。假若每年有100個有心有力的年輕人以建設社會為己任，那麼10年便有1000個。如此推算，我們未來的日子應該會變得更美好。

可是在現實世界裏，並不察覺很多出類拔萃的人才，願意委身於社會服務。當年滿腔熱情的小伙子去了哪裏？究竟是什麼奪去他們的理想？有人歸咎於生活逼人、高樓價、不公平競爭等。當然，外在因素對下一代成長影響深遠。但是，每個時代都有它的難題，是否一個繁榮昌盛的社會就一定能夠人才輩出？

「成功」是成功大敵

年幼時生活環境惡劣，經常被人白眼。自懂事以來，我便要面對不公平的競爭，多年來雖是碰到焦頭爛額，但幸好天生臉皮厚，屢敗屢戰是家常便飯。如果今天我要分享個人「生存秘笈」的話，我會感謝自小生長於逆境及多年來的挫折打擊，令我可以被擊倒後又再爬起來。

反觀現今的年輕一代，他們最大的挑戰並不盡是外在環境因素，而是自小一帆風順，「失敗」似乎是一個頗為陌生的名詞。對着這群懷着赤子之心、出類拔萃的大學生，我不禁「恃老賣老」地對他們說：「你們都贏在起跑線上，但這些所謂成功卻容易成為你們日後的絆腳石，因為成功往往是成功最大敵人，不少人會因為小小挫折便心灰意冷。你們也不要滿足於眼前的小小成就而放棄追求更大的理想，要無忘初心，向着標竿直跑……」

新的一年剛開始，我不望順風順水，只求自強不息。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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