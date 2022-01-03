戒煙有法：聊天機械人、戒煙車 助搣甩煙癮

‧24小時陪你WhatsApp

東華三院戒煙綜合服務中心與香港大學護理學院合作，在WhatsApp推出全港首個人工智能聊天機械人「智快戒DR. Wise」。聊天機械人模仿真人對答，24小時提供戒煙資訊，如戒煙藥物用法、尼古丁成癮程度評估等，如有需要亦可在辦公時間內轉駁真人輔導員，解答疑難。

東華三院戒煙綜合服務中心副主任霍偉賢指，留意到年輕人近年使用電話習慣的改變。他們與真人通話或感壓力，而且有時只想了解戒煙資訊，未有需要馬上找人求助，因此比起直接致電戒煙熱線，智能聊天機械人讓他們享有自主，可自行決定想得到的資訊和服務。

再者，不少年輕人於非辦公時間甚或深夜求助，24小時運作的智能機械人更切合年輕用家特性，彌補現有服務不足。機械人運作至今6個月，初步數據顯示，約470名用家曾使用機械人，當中61人進一步使用戒煙療程。

智快戒DR. Wise

查詢：wa.me/85223328977

‧郵遞戒煙藥 電話跟進

疫情下，若想找個較為安全、方便的戒煙方法，流動戒煙服務或是不錯的選擇。由衛生署資助、東華三院戒煙綜合服務中心及基督教聯合那打素社康服務推出的「寄住戒」計劃，免費為戒煙人士郵遞戒煙藥物，配合電話跟進，足不出戶也可戒除煙癮。

參加者可致電熱線或於網上作簡單登記預約評估，合資格人士將於3個工作天後收到戒煙藥物。然而長期病患者、孕婦或曾對戒煙藥物有過敏反應的求助者，或需親身到戒煙中心接受醫生評估，以獲配較合適的戒煙藥物。

「寄住戒」計劃

查詢：1833 183

網址：bit.ly/3jPpVsqreurl.cc/pWDmQa

‧戒煙車巡區 即場評估

除了「寄住戒」，東華三院戒煙綜合服務中心也有流動戒煙車，於不同時段停泊香港各區，欲戒煙市民可到各流動戒煙車接受約30分鐘的專業評估。合資格人士可即場領取一周戒煙藥物，如戒煙貼、戒煙糖、戒煙香口膠等不同尼古丁補充藥物，如有需要或會轉介至各戒煙診所。職員會以電話跟進戒煙情况。

東華三院戒煙綜合服務中心

網址：icsc.tungwahcsd.org

‧中醫針灸 紓緩戒煙不適

博愛醫院與衛生署、中國中醫科學院合作推動的「中醫針灸戒煙計劃」，助戒煙者以針灸調整身體機能，減輕戒煙初期的短暫不適。逾20部流動醫療車會在不同時段停泊於全港各區，為年滿18歲人士免費提供戒煙服務。

中醫針灸戒煙計劃

網址：reurl.cc/g0vzEz

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