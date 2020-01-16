水無法濾走尼古丁 1小時水煙= 200支煙

新年伊始，是時候扚起心肝戒煙，找回健康！

社交媒體經常出現水煙打卡照，一群人圍坐在水煙壺旁，吞雲吐霧，吸水煙成為部分年輕人新興社交活動。水煙又稱waterpipe smoking、shisha、hookah，在中東流行已久，以煤炭加熱煙草釋出煙霧，通過水煙壺管道進入盛水器皿，吸煙者再經軟管吸入煙霧。

添味劑或釋重金屬 損神經系統

香港大學護理學院副教授王文炳表示，留意到近年愈來愈多年輕人吸水煙，卻對它一知半解，以為水能過濾有害物質，不會上癮。實際上，水煙禍害比卷煙有過之而無不及，尤其水煙加入添加劑，味道帶甜易入口，令人吸得更深入，吸食時間更長，對身體禍害不容忽視。

水煙與其他煙草產品一樣，燃燒時產生大量有害化學物質，包括一氧化碳、尼古丁、重金屬、多環芳香烴等。王指出，「以相同濃度尼古丁作比較，水煙釋出的一氧化碳是卷煙的3倍」。因為水煙以炭加熱，在室內長時間燃燒，容易吸入大量一氧化碳，或致缺氧。水煙所含的鉛、鉻等重金屬亦令人關注，水煙加入了很多化學物質，如添味劑，容易產生重金屬，可破壞神經傳導系統。

邊吸邊飲酒 致食道潰瘍

卷煙可引致疾病，水煙更甚。「有研究發現，吸1小時水煙（所吸入的煙霧）等同100至200支卷煙。」王表示已有研究證實水煙與多種癌症相關，包括口腔癌、肺癌、食道癌等，對心血管系統、生殖系統等亦有影響；加上不少人會邊吸水煙邊飲酒，傷上加傷，「酒是溶劑，有小量研究發現吸水煙後再飲酒，水煙的化學物質會溶於酒內，隨着酒進入食道」，或導致食道潰瘍、發炎反應，酒精亦會使人吸更多水煙。

共享一壺水煙 隨時染疫

很多人誤以為水能過濾煙草有害物質，王文炳直言沒可能。「如水可過濾有害物質，很多有毒物質經水浸一浸，噴出來就安全？」新冠疫情下吸水煙更高危，多人共享一壺水煙，甚至共用軟管、濾嘴，病毒經水霧進入煙壺，又會積存於空氣中，隨時染疫。王指，已有研究證明透過水煙可傳播疾病，如乙型肝炎、皰疹及肺結核。「疫情間竟然見到諾士佛臺（酒吧外）有人排隊輪候食水煙，有多諷刺！」

水煙二手煙 一級致癌物

二手煙問題不容忽視，王文炳指水煙二手煙濃度較一般煙草多，因水煙多在室內或半室外吸，而且水分令煙霧中的化學物質容易積聚，不易揮發，人們吸水煙通常逗留一至兩小時，容易接觸到大量二手煙，威脅健康。水煙的二手煙與其他煙草同屬一級致癌物，除了可導致肺癌，還有肺炎、心臟病、高血壓等，其中二手煙的PM2.5可穿透血管，透過血液循環全身。室內吸水煙固然有害，其實同樣違法，香港法例規定不得在室內吸煙，包括卷煙、加熱煙、水煙、雪茄、煙斗等。

試一兩次可上癮 無助戒煙

水煙變成社交活動，其中一個最大迷信就是不會上癮，連一些沒有吸煙習慣的人都因而放下戒心，亦有煙民以為能協助戒煙，王卻指實情恰恰相反。水煙含尼古丁，吸入後刺激腦部釋出多巴胺，令人興奮，「只要10秒已可影響多巴胺受體，令它變得活躍，試一兩次已可上癮。你對多巴胺渴望有多大，就會令你下次有多想去吸」。

雖然法例禁止向18歲以下人士售賣煙草產品，但仍有中學生吸水煙。王文炳及研究團隊在2012及2013年期間，研究本地中學生吸水煙情况，發現從沒吸煙習慣的人吸水煙後，有較大傾向吸卷煙。王解釋，從水煙接觸到尼古丁後，體內尼古丁濃度迅速提升，當沒有再吸水煙，身體就會對尼古丁產生渴望；但對中學生而言，或因價錢貴，或因供應水煙場所較遠，就會以卷煙「頂住先」。研究亦發現，傳統煙民吸水煙後，會吸更多煙草，煙癮更為嚴重。「吸水煙助慢慢戒煙？不可能！還會令人吸更多。」王文炳建議政府、學校、NGO等加強宣傳水煙禍害，政府亦應加強檢控。

文：張淑媚、植蔚卿

編輯：梁小玲

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