綠色生活：山旮旯淨灘 最怕發泡膠

專找偏僻垃圾灘的「瘋人」

記者跟他們去了一趟梅窩圓桌角淨灘，淨灘瘋人院院長「大便妹，學環保。」版主Yeungs說，這條路線算是比較容易。我們走鳳凰徑第十二段上山，果然不太陡峭，直到分岔路口要穿過墓地，闖進茂密的樹林，沿繩爬下泥沙鬆散的斜坡和長滿青苔的岩石。

圓桌角沙灘不大，一眼望去，垃圾量沒有記者想像中多，因為淨灘瘋人院早前已來淨灘幾次，這裏也是他們第一次淨灘的地點。「我來探路，發現這裏有好多垃圾，就不如約一次來淨灘。」Yeungs今年年初想找一些多垃圾但鮮為人知的海岸淨灘，最初聽說芝麻灣垃圾多，就從梅窩搭船到芝麻灣看看，反而在船上睄到這個梅窩小灘佈滿發泡膠，那時的垃圾量是現在的3倍以上。

衛星地圖上 看見發泡膠

這些名字都沒聽過（甚至有些沒有名字）的偏僻沙灘，google亦找不到路線導航，要找到爆林入口和下來的路，Yeungs說只是憑直覺，肯試就會找到，「第一次來的時候，同行的人都覺得好黐線，為什麼要落去，我說落去看吓啦」。果然發現這條小路，還有人設置好繩索和引路絲帶，Yeungs估計是釣魚客開的路，如果山路不能直達垃圾灣，就再沿着岩石綑邊到達。

淨灘瘋人院「院友」都是戶外活動發燒友，平時上山下海時會順道留意哪裏多垃圾。「有時候我們會看地圖，就咁開google map（衛星地圖）其實已經看到，海邊勁多白色一點點，好細粒，但那些白色一點點其實全部都是發泡膠。」如這次的圓桌角灣在google map上也是花花白白。地圖配合氣象資訊，還能預測哪個灘較易積聚垃圾，如果吹東風，向東的灘垃圾較多。而大多數垃圾黑點是向東的海灘，因為夏天颱風多從東面吹來，冬天吹的也是東北季候風。

打風後，垃圾量激增

強颱風過後，海岸垃圾量更會變本加厲，「平日都有境內的垃圾吹上岸，但颱風就會把其他國家或地區的垃圾都吹過來」。Yuengs指指沙灘露兜樹叢後的發泡膠山，都是颱風捲上來，再卡在樹枝間的陳年垃圾，積聚得比人還要高，就如超強颱風山竹襲港後，大量發泡膠冲上杏花邨街頭。大多淨灘瘋人院的院友，也是在山竹吹襲後，開始加入恆常淨灘的行列，「山竹颱風之後，應該都是好多香港人覺醒的一個時間點，大家忽然發現，原來颱風過後有這麼多垃圾冲番上來，是海洋將垃圾還番晒畀大家的效果」。

物流袋

每周收集 裝走垃圾

大家開工淨灘，院友Leo拿出幾十個摺得整整齊齊的大垃圾袋，秉承源頭減廢的原則，垃圾袋並非全新的黑色大膠袋，而是重用的物流袋，本用來包裹小物流袋，是Leo特地從網購集運領取點收集得來，「我通常星期二、三去拿，因為店員會儲埋星期六日都未清，我一次過可以收集到接近100個袋」。Yeungs笑說差不多全香港的淨灘團隊都是向Leo入貨，只計淨灘瘋人院，一次行動至少用上40個垃圾袋。Leo每次淨灘都會推着買餸小車上落樓梯、山徑，裏面裝有上百個物流袋。

垃圾排行榜

發泡膠最多 執顆粒噩夢

淨灘最多的垃圾一定是發泡膠，發泡膠麻煩在極容易碎片化，由一個完整的箱子四分五裂成手板大的板塊，再變成石頭大小的碎片，甚至一顆顆如米般大小的圓粒。大塊的可用手輕易拿起，但剩下的顆粒卻是噩夢的開端，濕濕碎碎攝滿石罅，跟泥土融為一體，根本無從入手。而且不能偷懶用手一把把撈起，連樹枝貝殼丟進垃圾袋，避免垃圾袋過重難以搬運，或者樹枝刺穿袋子，讓發泡膠漏出來。Leo說一切傳統清潔工具都不適宜用來淨灘，他們試過帶便攜式吸塵機來吸走發泡膠粒，但吸了兩小時，亦只能吸走約1包5公斤米重的碎粒，因為吸管一邊吸一邊塞，效率極低。

陳年膠樽

第二多的垃圾就要數膠樽，把膠樽集中放在一堆，從不同的品牌和膠樽設計，還能看出膠樽的歷史。Leo從草叢的垃圾堆拿起一個沒有招紙的膠樽，指着樽蓋的綠色logo說，「這個是雪碧，圓底，30年膠樽」。陳年膠樽除了擁有鐵樽蓋，因為製作技術所限，樽底也不像現在凹進去方便站立，「以前的底是圓的，要點樣賣呢，就要加多舊PPC膠，膠樽才可以站起」。一次淨灘也找出至少7、8個陳年膠樽，如果沒有人來清理，或許這些膠樽會在沙灘上再待上數十年。

最奇怪垃圾：情趣用品、瓶中信

Yeungs說她拾過最奇怪的垃圾是情趣用品，「各適其適，大開眼界，真的不知道他在什麼地方使用……」這時有院友從垃圾堆中掏出一瓶裝着紙卷的膠樽，「又有瓶中信！」上次他們拾過一瓶交友信，這次則是一封情信。大家圍讀信紙，是一對情侶分手後，女生寫給前男友的信，「『到現在，我聽着銀礦灣的海浪』，在銀礦灣丟的，所以是非常之近，『我還是只有一句，我會永遠愛你......』」。信結尾寫是2018年，Yeungs沒好氣，「唔得囉，點解要丟落海，丟落海他就收不到啦，丟落個海度是無用㗎！」Yeungs奉勸各位，請不要讓愛石沉大海，因為大海是無辜的，膠樽還會把你的心聲保存上百年，其他人一覽無遺。

日用品垃圾：浮標、棉花棒

其他常見的垃圾還包括漁業用的浮標，以及打火機、棉花棒的日常用品，Yeungs說離市區和民居比較近的海灘，更容易發現家居廢物，「因為可能棉花棒好多人直接丟進廁所，未必廁所，可能洗手盆都有」。例如梅窩有村屋，村屋的污水處理系統不如城市，更容易排出海。

萬劫不復的垃圾輪迴

這次淨灘戰果有43袋共92公斤的發泡膠，7袋共27公斤的膠樽，鞋也有一袋，加上其他雜物，合共54袋垃圾，重136公斤。紮好一袋袋垃圾後，Yeungs和院友把垃圾袋放在草叢旁，避免被海浪冲走，等食環署職員來收集。每次淨灘前，他們會先通知政府海岸清潔組淨灘的時間和地點，方便安排人手和船隻來收垃圾，郊野公園和海岸公園的垃圾由漁護署處理，其他地方則交由食環署負責。「如果是沙灘，啲船埋到去，他們就容易清走垃圾，但香港非常多石灘和岩岸，船無辦法靠近。」如果無法從水路運走垃圾，他們就只能經陸路逐袋逐袋抬走，帶回垃圾站。

但因為他們的淨灘地點太偏僻，政府未必能夠馬上運走垃圾，快則一天，慢則試過兩個月都未處理，垃圾袋在日曬雨淋下變得脆弱破爛，垃圾漏出就前功盡廢，「上次我們在長洲，70幾袋整個月之後都未清走，在這樣的環境下暴曬，我們下次再回去，一手拿起袋子，全部發泡膠漏曬出來，我們那天帶去的袋，全部拿來包爛袋，做不到淨灘的工作」。

為了還原海灘應有的模樣，辛辛苦苦勞動一整天，拾了幾十袋塑膠，記者自以為自己很環保，但原來這些垃圾因為受污染而不能回收，最後只能送到堆填區，甚至有可能在運送過程中，不小心跌入大海，再次漂浮上灘，導致另一個垃圾灣。這樣豈不是徒勞無功，解決不到垃圾過多的問題？「淨灘不是一個解決方法，只不過是處理緊污染這件事。」Yeungs自嘲說淨灘的確是萬劫不復的垃圾輪迴，這次清理到乾乾淨淨，幾個月後回來又有一堆新垃圾。只靠淨灘，垃圾不會減少，因為你能夠拾走的遠遠少於日常生活製造的垃圾量，「解決的方法只有源頭減廢」。

本地垃圾多 源頭減廢治本

香港人或有錯覺，以為沙灘上的垃圾多由其他國家或地區漂過來，而輕視本地垃圾對環境的污染，「梅窩這裏九成垃圾都是來自香港，可能有少少是內地垃圾，但佔的比率非常少，因為這裏對岸望出去都是香港的範圍」。例如從銀礦灣漂來的瓶中信、印有繁體字的打火機和膠樽。「大家都覺得，我平時都無將這些垃圾丟到海邊，海邊垃圾關我咩事。」很難想像有人會刻意把一隻鞋或者情趣用品丟進大海，但它們就是殊途同歸在大海漂浮。無人知曉每件垃圾的由來，可能是垃圾車運送過程中跌了幾袋垃圾落海，可能是野生動物翻找垃圾而流入溪流，但可以肯定它們是由人類製造的，「如果我們肯在每天日常生活源頭減廢的話，至少已經好確保，你不是製造一些垃圾，可能會落入自然環境」。上山下海，彎腰拾了一整天垃圾，腰痠背痛時想起院長的一句，「淨灘好辛苦，走塑太簡單了！」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、朱琳琳

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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