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2022年1月2日星期日
星期日生活
星期日現場：希望可以盡快和你們每一位擁抱
新年平安
十年曆
其實他們只認得何韻詩
星期日現場：我們是紅豆，被磨爛成暗紅色的傷口
三十而立：懷赤子之靈，唱美好的歌：專訪歌手張進翹
影像特區：返夜
阿貓阿狗：#127 立場
平安祭：夢的寓言．我城之禱
開門讀書：強權下的反行為
圖文城市：植物誌（四）
三松閣；動物變公民？
劇透紙背：《日常》生活就是創傷
評影習寫：[他們連空氣都想控制]：安哥拉神秘冷氣殺人事件《空調》
家明雜感：《Drive My Car》一趟意外的靈性旅途
影片簡評
咩世界：第222期 ／回顧
星期日文學‧100年前，現代文學的分水嶺
{造像達人}朱達誠 倒下的雕像，終會再立
餐桌共學：早餐的演變 空肚食？午後食？
見字抄經：一切如泡影 何來善惡報應？ 空與緣起 矛盾有得解
綠色生活：山旮旯淨灘 最怕發泡膠
一小時生活圈：在土瓜灣與重慶大廈游走 印度裔港人扎根與尋根之旅
未來城市：貿易摩擦+管制加劇 香港進退有路？
影像特區：返夜
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【明報專訊】工時：日出而息，日入而作；不設打風假
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