其實他們只認得何韻詩

何韻詩算大明星嗎？老實講不算——曾幾何時，何韻詩在內地也有粉絲，她和其他藝人一樣玩微博，和容祖兒等傳「緋聞」。2010年她發布首張國語專輯《詩與胡說》，在廣州、深圳、上海、北京開巡迴演唱會，大有進軍內地之勢。當時的演唱會並非在體育館，而是小型場地、更像是歌迷見面會。因為可以近距離接觸偶像，有「菇徒」連買數場，一路跨省追着她「巡迴」，不可謂不瘋狂。2011年，她主演的電影《奪命金》內地亦有上映；2012年舞台劇《賈寶玉》巡演足迹去到蘇州、杭州、蘭州、重慶；2013年她再到北京上海開演唱會，確實是有點知名度，但算不上大紅大紫。

被劃為「港獨藝人」

但是，2014年的佔領行動改變了香港，改變了中港關係，也改變了娛樂圈生態。何韻詩投身前線，相當於放棄內地一切機會。那時被劃為「港獨藝人」的還有黃秋生、黃耀明等等，但黃秋生是影帝級大佬，「達明一派」早在1990年代就風靡大陸，如果將矛頭對準此二人，恐怕打擊面太大——欺軟怕硬，官方如是，網民亦如是——就像即使林夕公開撐反修例，內地官方也無法將他寫的4000多首歌統統下架。

同時期受到封殺的還有杜汶澤，但何韻詩是在佔領現場被押走，與其他「港獨藝人」已不是一個層次。用內地的話來說，屬於「性質極其嚴重，影響極其惡劣」，加上她粉絲不多，得罪得起。她唱過什麼歌，演過什麼戲，到此時已經不重要了。其「違法」事迹經過內地官媒反覆報道，對原本不熟悉她的人來說，何韻詩就只是一個「佔中」先鋒。

素來出言毒辣的內地網民對何韻詩尤其刻薄，在反修例風波中為撐警搖旗吶喊的微博大V「深圳小天」，將她的名字故意醜化成「何運屍」，看底下的評論，也全是「何屍要着草了吧」一類的冷嘲熱諷。她是出櫃「女同志」，大概又「罪加一等」。他們給她起了個花名叫「襪子精」，何韻詩自己一開始也摸不着頭腦。原來曾有一間以她名義開的淘寶店，初時只是為方便內地粉絲購買演出票券和紀念品，裏面有「Hall1Camping Collection」的襪子出售。僅是這樣，她就成了「襪子精」，或者「加拿大襪子精」——非我族類其心必異，也是互聯網上將一個人「批倒批臭」的常見手法。

2016年何韻詩因在facebook曬出與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的合照，再被加上「藏獨藝人」的稱號，因而被法國化妝品公司Lancome取消合約。漸漸地，內地「菇徒」再也不敢說自己的偶像是誰，雖然何韻詩在香港繼續開演唱會，但過去總在前排手持燈牌的內地歌迷會成員，身影更加單薄。

現今社會一旦撕裂就難以癒合，只會往愈撕愈裂的方向走。香港藝人想要北上需「人人過關」，但這就意味着要面對香港粉絲的白眼。本來輕鬆隨意的社交平台成為「文字獄」重災區：容祖兒在微博發黑衣口罩相，周柏豪被揭曾與黃之鋒合影，小S撐「國手」卻被批台獨，張智霖之子只因一句「我在香港不在中國」，嚇得母親袁詠儀趕快道歉。在香港飽受攻擊的楊千嬅，乾脆宣布定居上海。

想要中港兩邊齊齊討好，除非是「巨星」如周潤發、張學友，最起碼也是陳奕迅謝霆鋒。還有一種狀態是像張敬軒和黃子華，內地粉絲集中在南方粵語區，每隔一輪就會有人討論，「張敬軒到底是不是港獨」「黃子華究竟是藍定黃」，無論結論如何仍有粉絲力撐，不至於要割席要批鬥喊打喊殺。最關鍵的是，他們二人均相當低調，對政治行動沒有過多參與。

而何韻詩不是這樣，她立場一向鮮明，作風素來高調，她擔任「612基金」信託人，到日內瓦、到奧斯陸、到美國國會為香港發聲……如果她不是還開幾場線上演唱會，幾乎就脫離了娛樂圈。2019年底的區議會選舉，外界差點以為她要出戰，棄咪從政。如果2014年時還有人覺得她仍是「想紅」、「博出位」的歌手，到2019年，「何韻詩是不是港獨」在內地已是不需討論的話題，她的歌早已絕迹於網絡音樂平台和各大KTV。

異見是不可以和解

獲得保釋以後，何韻詩在facebook上載她和師父梅艷芳的舊照，並勉勵自己和支持者。梅艷芳1989年參與過「民主歌聲獻中華」，這舊事常被重提，好像何韻詩不僅師承了「香港女兒」的歌藝，還接過了「民主天后」的火炬。但正如中大教授李立峯曾撰文指，「民主歌聲獻中華」是「人人有份」，而香港演藝界在1991年華東水災動員賑災，就已完成與中國政府的和解，梅艷芳隨訪京代表團獲得國家領導人接見；1995年上廣州開演唱會；1999年她更登上了中央電視台最高級別的舞台——春節聯歡晚會（〈梅艷芳：集體記憶和關於明星的政治想像〉，2021年11月18日《明報》觀點版）。

對，在那個年代，異見是可以和解的，轉軚是會被原諒的，普通人只需單純欣賞唱功和演技，歌單不需要因為藝人的政治立場而增加或刪除。

以前可以，現在不可以。很多事情，也都是這樣。

文˙余衡方

編輯•蔡曉彤

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