藝文青：張敬軒的藝術品味

張敬軒正在紅館舉行一連18場的「The Next 20」演唱會，到文章刊登時，應該已完成6場。當中有部分舞蹈表演由香港舞蹈家梅卓燕負責編舞，震撼了不少觀眾，我聽到身邊不時傳來「好靚」的驚呼聲。張敬軒在台上也特別介紹梅卓燕的背景，她曾於多個城市的藝術節表演，因為精於中國舞與現代舞，故作品被認為能游走於傳統與現代、東方與西方之間。早前我看她的舞蹈劇場《日記VII．我來給你講個故事……》，能感受到她是一個很真誠的表演者。

在梅卓燕編舞的環節，舞者穿上樸素的全黑色背心褲子表演現代舞。現代舞在肢體上着重收縮、釋放的動作，以及動作在空中停留的狀態，以凝聚觀眾的目光。其中一部分舞者會以黑色櫈作道具做出舞蹈動作，代表人與人之間各種關係，加上張敬軒唱出王菀之的《迷失藝術》，朋友看着聽着便落淚。

舞台機關亦配合了現代舞部分設計，例如平面的舞台會升起矮矮的斜坡，使舞台高低起伏。現代舞其中一個特色是探索身體與地板的關係，所以會有不少地面動作。因為有斜坡，編舞便可安排舞者從斜坡滾到地面，而其他舞者則要跨過滾下來的舞者，象徵跨過難關。

「keep your eyes open」提升美學品味

歌星、明星在香港的資源較劇團和舞團多，受眾也更多，所以如果他們的表演有一定的藝術品味，便是給大眾最好的美學教育。看畢演唱會，我在網上討論區看見網民對現代舞甚感興趣，甚至翻出梅卓燕曾參與新表現主義大師、德國編舞家Pina Bausch舞團演出。

其實張敬軒在2018年的Hinsideout演唱會，就有一部分以「五行」概念創作而成，且邀請多名表演者，例如演奏尺八的千鳥幸生、演奏馬頭琴的許福維、演奏二胡的朱芸編，當時亦有現代舞表演，與禤天揚的「四度舞蹈劇場」合作，不少人為之驚艷。張敬軒在訪問曾說，入行時前輩教他「keep your eyes open」，開放態度提升個人的品味與美學，希望有資源的人都能有此深思。特別欣賞張敬軒的是，他在今次演唱會上多次感謝編舞家、舞者和音樂團隊等，身體力行支持香港的藝術界別，並相信藝術的能量。

文：劉螢