show case：Beyond the Line 跨越紅線的時尚運動服

Linea Rossa乃意大利文「紅線」的意思，Prada以紅線為名，於1997年開設了Linea Rossa系列。有別於品牌的high fashion系列，Linea Rossa專注於高性能的運動服，這些運動服同時又適合都市生活所需。雖然設計偏向功能和簡約，但品牌標誌的一條幼幼紅線，劃在衣服的胸前或甚是一些不太顯眼的位置，卻如萬綠叢中一點紅般，帶來強烈的視覺效果。

從運動員身上汲取靈感

紅色既鮮艷奪目，卻也有危險的意思，例如日常看見的交通標誌，多以紅色來表達警告和戒備的信息，一條紅線往往有種叫人不可逾越的含意。不過作為功能的運動服系列，Linea Rossa的設計靈感就是從運動員的身上攝取，而專業的運動員每日堅持不懈的艱苦訓練，目的就是要突破自己，或是征服極地限制。紅線於他們而言，就如一條必須奮勇跨過的界線，以達成其夢想和證明自己存在的意義。因此在Linea Rossa的2021秋冬系列滑雪影像企劃中，Prada就邀請了自由想像的先驅及美國自由式滑雪冠軍選手Gus Kenworthy擔任主角，他同時是一位慈善家及LGBTQI+ 社群的先導者。另一個2021秋冬系列的影像企劃「Beyond the Line」，亦匯聚了來自世界各地的體育和舞蹈健兒，包括籃球員、芭蕾舞蹈家、溜冰和飛躍道運動員。他們象徵着一脈相承的超卓成就，短片中的優美動作更呼應了Linea Rossa紅線的活力，模糊了藝術與運動之間的界線。

防水防風 物料講究

雖說Linea Rossa系列的設計較為簡約，但當中因應衣服功能而營造的細節，以及不同物料令造型產生對比廓形，讓運動服也變得時尚不已。Prada對物料的講究也貫徹認真嚴謹的態度，除了品牌的Re-nylon再生尼龍外，Linea Rossa系列的緊身衣還選用Tec Rec Nylon再生聚酯纖維，是一種極具彈性及防水的物料；風褸則選用防水、防風及透氣的Light Extreme-Tex布料；抓毛絨為再生聚酯纖維混合羊毛製成，具透氣功能及高熱熔點；羽絨外套以輕質的尼龍製成，是防水、防風、透氣和耐磨的兩層技術面料，填充物則為鵝絨加上石墨烯（Graphene）這種新興科技物料，令羽絨具有溫度調節和抗菌功能。所有皮草均為人造毛皮面料等，以上全部物料都仔細考慮到功能和可持續發展的需要。

最後，品牌今季還復刻了Luna Rossa團隊於1990年代，特別為參加美洲盃帆船賽而研製的運動鞋）。這雙名為Prada美洲盃帆船賽運動鞋，保留了原本的鞋底、鞋形，以至布料與皮革拼縫細節等經典設計元素，新增「Beyond the Line」可拆卸標籤，令這雙元祖級的luxury sneaker再度重生。

●video：（圖6），立即掃描QR code，即可欣賞Prada Linea Rossa時尚短片：

bit.ly/3qApOoy

●查詢：Prada 2522 2989（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Ting Yan（Elite Asia）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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