stylehub：哥倫比亞手工藝 編織精緻家品

在Francesco Risso的帶領下，一系列色彩繽紛的手工編織椅子，更成為品牌家具產品的代表作，深受品味人士愛戴。另一方面，為實踐可持續發展，在生產家具及飾品時，Marni亦特意與一群哥倫比亞工匠合作，保育當地的手工藝傳統。近日品牌就把這份手工藝的溫度，從南美洲帶到香港，於尖沙嘴K11 Art Mall開設本地首間Marni Market生活美學概念店（圖1），出售一系列由哥倫比亞工匠人手製作的家具、家居飾品及編織手袋。在本地狹小的居住環境中，相信未必人人也能把那些獨特的椅子帶回家，不過店內亦不乏多款精緻玩味的家居飾品，如編織蛋糕架（圖2，$1700），投射出甜美的生活態度。

對於時裝迷來說，店內的一系列限定編織袋款，極具吸引力，當中包括呈圓形的Moicana肩袋（圖3，$1700），採用天然菲奎葉製成，配以鮮艷用色，風格活潑奔放，讓人不禁聯想起哥倫比亞的熱帶風情。

● Marni Market Hong Kong生活美學概念店

地點：尖沙嘴河內道18號 K11 Art Mall G01號舖

日期：即日至 2022年2月

時間：周日至周四 上午11:00至晚上8:00；

周五及周六 上午11:00至晚上8:30

● 查詢：Marni 9850 4906（K11 Art Mall）

文：劉詩言