local mode：Erick Sze化生活為靈感 球拍 小巴 設計港味fashion

本地生活精品及服飾品牌GLUE Associates，便是其中一個例子。品牌創辦人Erick Sze，在香港理工大學修讀產品設計，先後到過荷蘭、丹麥及馬來西亞等地工作，回港後決定自創品牌，在自家店舖中，出售自己喜歡的創作。

「做自己嘢」是不少設計師經常掛在口邊的說話。在設計門外漢的眼中，總會視他們為發白日夢的一群。事實上，做設計除了講求美感外，還需顧及商業元素。別以為Erick只活在自己的「小天地」中，單純做着自己喜歡的事，在現實裏的創業過程中更需要其他考量，他分析說：「開舖頭賣別人的東西，是件很危險的事。因為很大可能與其他店舖相同，出售同樣的產品，在價格上出現競爭的情况……對顧客來說，亦會覺得你的店舖跟其他人的店舖一樣，欠缺獨特形象，可能需要不停轉換店舖的產品。」

能做着自己喜歡的設計，固然能帶來滿足感，同時亦可獲得較高的利潤，「出售自己原創產品的好處是，不需要完全講求商業化，如先前所說，當出售別人的產品時，始終要與其他店舖競爭，必須要不斷去構思銷售策略，例如要賣廣告，或是推出優惠價格來吸引顧客。雖然出售自己設計的產品，也需顧及這方面的工作，不過，比對之下，因為原創設計的獨特賣點，顧客只可從我的店舖買到產品，便不用以低價作招徠」。

自家設計 毋須鬥低價

GLUE Associates以豐富用色圖案的設計為主打，予人趣味鮮明的印象， 品牌的路線是否傾向玩味？Erick表示：「對大部分設計師來說，很多時也是顧客反過來告訴我們對設計有什麼感覺。作為設計師，我們很難『設計』別人真正的感受，可能我很想做出一種感覺，對方卻有可能feel不到。」

有客人認為品牌的風格充滿北歐色彩或是日本味道。「也許和我自己的背景有關，雖然我筆下的設計色彩繽紛，不過整體卻傾向簡約路線，不會太過複雜，我喜歡在簡單設計中，加入自家的意念。若要形容的話，我想也是playful吧！」作為香港品牌，Erick筆下設計始終離不開一股濃厚的本土味道，一系列採用運動球拍pattern的服飾，尤其予人深刻印象。當中的一款冷衫，出現了羽毛球、乒乓球的圖案，帶有1970年代懷舊感，讓人聯想起當時流行的康樂活動，充滿舊香港情懷。而要數店內最具本地特色的作品，必定是品牌與插畫師Dominique Jal合作的香港交通工具插畫。「多年前，我與女朋友（現在的太太） 一起到丹麥旅行，其間到訪哥本哈根一個『三不管』的地區Christiania，在那兒認識這位以繪畫交通工具而聞名的插畫師。眼見他的筆觸很仔細，我不但向他購買了很多畫作，更與他互相交換創作心得。雙方交換聯絡方式後，隨後我告訴他：『其實香港也有很多具代表的交通工具』，便促成了這個合作計劃。」Erick舉例說：「像是從前中巴的藍、白色的車身設計，現時的士、渡輪及小巴等的車身設計亦相當iconic，讓人一看便知這裏是香港。」

與設計師交流 引入獨特設計

自家設計以外，喜歡與不同設計師交流的Erick，亦會為店舖帶來更多獨特產品。不喜歡以採購形式為店舖入貨的他，會透過「朋友傳朋友」的方式來引進不同獨特的品牌。

在他的店內，除了可找到自家設計和其他本地設計師朋友的產品，還有來自台灣和日本的產品，如當中的鞋履品牌chenjingkai office（圖2）便由他的一個台灣朋友創辦。品牌以手工製皮鞋為主，款式包括簡約的Mary Jane及綁帶鞋等，與Erick筆下服飾的設計配合起來沒有違和感之餘，同樣表達出對自家創作的堅持與信念。

．品牌名稱：GLUE Associates（表）

．成立日期：2014

．品牌概念：清新、具香港文化特色

．貨品種類：（見表）

●查詢：GLUE Associates 2548 4138（PMQ）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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