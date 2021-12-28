讀樂樂：文字形象化 輕鬆尋真相

作者︰Janet Tashjian

繪者︰Jake Tashjian

出版︰Macmillan Publishing Group, LLC

由繪本過渡小說，chapter books是自然的進程。繪本利用豐富圖像和精簡率真的文字，幫助0至8歲小朋友開啟創意思維與想像空間。然而，身體要變得強壯堅實，便需要由液體食物轉換為固體，語言文化學習都是一樣。

簡約畫像表達艱深詞彙

My Life as a Book是作者Janet Tashjian和漫畫師Jake Tashjian的獲獎叢書My Life的第一本創作，是chapter book系列。為了吸引高小學童閱讀及學習，同時亦要減少他們對chapter books多字少圖的閱讀障礙或抗拒，作者Janet在My Life系列中，採用了學童感興趣的主題和潮流事物，如漫畫、忍者、YouTuber 、Tik Tok Star等題材，以Derek Fallon這個12歲男孩用第一身帶出來，給予讀者有認同感。除此之外，漫畫師Jake Tashjian 又把故事裏一些艱深詞彙，運用簡約線條畫像，把文字形象化表達出來，有助讀者輕易明白那些詞彙的意思，而漫畫的畫像更增加了閱讀的樂趣。

Janet在My Life as a Book裏運用了小朋友和少年所擁有的特質——好奇心和想像力，藉着Derek偶然在閣樓發現了一張舊剪報，把潛藏在家中的一個禁忌揭露出來。因為Derek對舊剪報上一則新聞所產生的好奇心，令故事發展迂迴曲折，但到最後，他所得到的真相出乎意料，「The truth is never what you think」，這正正是作者高手之處，引讀者入勝所在。

「死亡報道」 引發追查

故事主角Derek是一個不甚喜歡閱讀的初中生，他有主見，理由是 「If my life were a book, I'd have my own cool adventures instead of reading about someone else's.」（若果我的人生就像一本書，我會有自己最型的冒險旅程，而不是閱讀他人的冒險故事），雖然如此，他卻喜歡畫畫。Derek發現了一張舊剪報，標題寫着LOCAL GIRL FOUND DEAD ON BEACH（本地女孩被發現在沙灘上身亡）。為什麼它會夾雜在父母交往時的書信之中？他受着好奇心驅使，向媽媽查詢，然而，媽媽的支吾以對更令Derek起疑心，非把真相查出來不可。

作者Janet透過Derek在尋找真相的過程中，描述他對周遭事物的「不同」看法、對同班女生Carly的不悅和成見、與Matt的友誼、與媽媽的關係等，把Derek的性格一一勾畫出來。

故事去到最後，更是解決了Derek和媽媽之間的緊張關係、Derek和Carly的鬥爭關係等，成為小男孩在成長中重要的一課。

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第378期]