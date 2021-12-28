童途有「理」：嬰兒面部按摩六式 穩定情緒

用拇指輕柔按摩

提提你：替嬰兒按摩前記緊清潔雙手，留意指甲長度，並除去戒指、飾物及手表。建議使用雙手拇指於兩邊面上按摩，動作要輕柔，循序漸進。

第一式：額頭 — 橫掃千軍

從眼眉對上開始到髮際，從眉心向外推開

作用：放鬆額頭的肌肉，安靜情緒

第二式：眼睛 — 眉開眼笑

在眉毛及眉毛下方，從眉頭向眉尖推開

作用：幫助寶寶入睡

第三式：鼻子 — 暢通無阻

從眉心沿着鼻子的兩側向下推按

作用：暢通呼吸，紓緩鼻塞

第四式：人中 — 笑口常開

從人中向外推開

作用：放鬆因啜奶而緊張的上唇肌肉，紓緩因出牙而引起的牙肉痛

第五式：面頰 — 面面俱圓

於面頰向後方打圈

作用：放鬆面部肌肉，紓緩因出牙而引起的牙肉痛

第六式：耳朵 — 耳聽八方

沿着耳朵後方向下推按

作用：疏通淋巴，促進免疫力◆

嬰兒面部按摩可以每日做1至2次，每次大概5分鐘，建議在嬰兒安靜清醒時候做，例如餵奶前或洗澡後，另可配合適量嬰兒面霜或食用冷壓油按摩。若寶寶正在哭鬧、睡覺或生病，便不適宜按摩。嬰兒面部按摩既簡單又方便，亦有甚多好處，各位父母不妨一試啊！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：周嘉慧（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第378期]