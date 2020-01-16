家庭有教：鬧交智慧術：XYZ句式

例如，明天孩子上課要用一件文具，你已經再三叮囑另一半去買，但另一半還是忘記了，這個時候，你可能會忍不住說：

「你從不把孩子的事情放在心上！照顧孩子的工作總是要由我來做！你真是個不負責任的家長！」

這句句子自然可以表達怒氣，但當中的「從不」、「總是」和「不負責任」聽起來甚是刺耳。就算另一半心裏知道是自己疏忽，也可能會因為這種表達手法而感到受傷：

「我每天早上也帶孩子去上課！帶孩子上課不是照顧孩子嗎？你真是個無理取鬧的人！」

你一言我一語，一場原本可以避免的爭執就因為表達情緒的手法而在家爆發了。

向另一半表達自己的想法和感受是好的，但怎樣表達才能讓對方更易「入耳」呢？大家可以試試XYZ句式，句式包含三個部分：

X：對方一個特定而令人感到不滿的行為

Y：這個行為出現的特定時間、特定地點或特定情景

Z：自己因為這個行為而產生的想法和感受

以上面的情况為例，我們可以說：「剛才（Y）你告訴我你沒有買文具給寶寶（X），我覺得有點失望，因為我怕寶寶明天上課沒有文具用（Z）。」

XYZ句式集中討論一個在特定情况下出現的特定行為，並沒有將個別行為（忘了買文具）引伸到個人特點（不負責任）。另外，XYZ句式用「我」去表達自己的感受和想法，而不是用「你」去指摘對方，對方聽起來自然舒服一點。再給兩個例子大家參考：

情景與XYZ句式運用

你放工回家，另一半沒有走出來問候

「昨天放工回家時（Y），見你沒有出來跟我說話（X），我覺得有點孤單，因為我很想回家就可以見到你（Z）。」

你帶孩子去公園後回家，見到另一半在玩手機

「上星期我帶妹妹去公園後回來（Y），見你在家自己玩手機（X），我心裏覺得很想念你，想你、我和妹妹3個人有多點時間在一起（Z）。」

想更生動地了解XYZ句式的使用方法，可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《鬧交智慧術》：youtu.be/sriD8DxOx4E

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第378期]