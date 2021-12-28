親子筆陣．窗邊的小荳荳：失去媽媽的小荳荳

開課一個多月，總算能分辨出每個同學的性格及能力，哪幾個需要多點注意等。有一個小朋友自理及社交能力十分弱，牙齒上總沾滿了牙垢，領帶也很髒。叫他多注意清潔，他還會笑着傻傻地、自豪地告訴我：「我最討厭刷牙了！」另一個小朋友，每一天都在生氣，每天都會與小朋友爭吵打架。然而，不生氣時，他的笑臉卻很可愛。後來才知道，他做功課慢，媽媽對他十分嚴格，每晚不做完功課不准睡覺。站着做功課做到半夜3時是等閒事，回到學校脾氣差，也就是意料中事了。

班上也有眼睛大大，樣子討人歡喜的，可惜卻是滿腦密圈，常常指使同學犯事，卻總不留下任何線索令自己有可能被逮住的智慧型頑皮小子。還有已超齡最少兩年的學生，雖然仍讀四年級，但已開始轉聲步入青春期。好不容易捱到第一學期考試，總算把這班「小妖」收拾好，有基本的秩序，也會聽我的指令：該動的時候動，該靜的時候靜，對我這個班主任算是「好畀面」。

害怕觀課鑽到桌下

過了第一個學期，管理層來觀課，心裏算是有點把握，應不會太難看。這一堂課，上面的幾大天王，都沒有為難我。沒想到，平日沒有違規情况的小荳荳，卻在觀課期間，鑽到桌底不肯出來。天啊！這是之前從沒有發生過的！怎麼辦呢？一邊授課，一邊提示要坐在自己的座位上，還是不得要領。交帶了堂課後，大伙兒都靜靜地做作業，我走到小荳荳身邊，跟他聊了幾句。原來，有人來看上課，他害怕了，所以鑽到桌下。一整課還是沒辦法成功勸他出來，只好下課後再處理。

從這天開始，我才注意到這個小荳荳的個性非常害羞，平日有咬指甲及「漏口」的情况。跟爸爸約見，沒料到一個大男人對着我哭了起來。孩子的媽媽在他幼稚園時因病過身，爸爸要輪班工作，沒有時間照顧孩子，也不懂得管教。很愛兒子的他，眼見兒子一天比一天多行為問題，就只用打罵的方法。孩子行為不但沒有改善，還有倒退的情况，例如尿牀等。知道他們家的情况，我便跟學校的輔導主任商討可以怎樣幫助他們。

當年學校的資源非常匱乏，不是最嚴重的個案，也不會轉介社工開「檔案」。因為比小荳荳情况差的個案多的是，故一直以來都沒有人打算跟進他的情况。輔導主任還是蠻有心的，她說：「雖然未能轉介，但你作為班主任也可以幫助他們啊！」於是，在輔導主任的指導下，我每天盡自己努力輔導小荳荳，同時也跟他的爸爸保持密切聯絡，了解小荳荳在家的情况，給予他管教的意見等。漸漸地，小荳荳變得開朗，說話比以前清楚，懂得表達自己，笑容也多了。偶然，見到爸爸接孩子放學的背影，我的眼眶會不期然被淚水擋着視線，變得朦朧——沒有媽媽的孩子多苦啊！幸好還有願意照顧他，為他改變的爸爸。

跟他同一班的學生，近年都已陸續結婚了！有些還已有了自己的孩子。我轉職後，一直沒有這個小荳荳的消息。不知這個小小年紀就失去媽媽的小荳荳，今天的生活過得如何？

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第378期]