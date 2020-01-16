本周FOCUS．採訪手記：師生齊摺紙 疫下「唞唞氣」

學生摺紙純熟 反過來教大人

一直以為摺紙是很「old school」的玩意，現今孩子未必會喜歡，豈料同學們都是愈摺愈高興，而且技巧純熟，一上手可以一分鐘內摺成一隻紙鶴，比大人們還熟練，還反過來當校長的老師，教他摺紙技巧。席間問到同學們的新年願望，大家不約而同地說想考到好中學及疫情盡快過去，但其中一個同學表示想用自己的零用錢買一個新型號智能電話及單車配件，他口中所指的兩樣東西的型號，在現場竟無一個大人認識，大家都甚表驚訝。

校長說，疫情間正好給大家在「傳統」框框以外找一些新的方向，等於摺紙鶴也不會只有一種方法，因為未來的世界也會要求我們的新世代擁有更多方面的想法和技能，教學的可能也更大。不知道大家新一年的願望又是什麼？會不會如校長的想法一樣，在生活新常態中，尋找到一些新的想法？

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第378期]