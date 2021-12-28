其他選擇：鈦合金游絲 比矽耐衝擊

碳游絲 維持完美同心圓

LVMH集團旗下的TAG Heuer製作了以獨家物料製成的游絲——碳游絲，最先搭載在2019年1月發表的Carrera Heuer 02T陀飛輪計時腕表中。因為碳和矽的化學結構相似，亦有相近特點。曾子禧解釋：「碳密度低（輕），防磁防撞表現比矽更好。」

TAG Heuer的碳游絲其實是以碳複合物料製成，但品牌沒有公布其他物料。碳纖維不受磁場影響，也抗熱脹冷縮，維持完美的同心圓，解決傳統游絲的誤差問題，但在製作方面需要的精準度更高，假以時日當技術成熟，相信也可以大量應用到機芯零件。