腎虛精血不足 天旋地轉 頭暈暈攻補兼施

中老年人若經常出現頭暈，病機以虛證為多，如氣血不足或腎精虧虛。然而臨牀上，患者往往虛實夾雜。長者在腎虛、精血不足的基礎上，因過食肥膩、暴怒等原因而出現眩暈，在治療上不能單獨採用祛邪或補益，需要攻補兼施，扶正與祛邪並重。

眩暈，中醫分為「實證」和「虛證」兩大類。前者邪氣壅盛，後者正氣不足。

實證：肝陽上亢 頭脹面紅口苦

實證眩暈其中一種常見證候為肝陽上亢。《黃帝內經》認為：「諸風掉眩，皆屬於肝。」當陽熱上犯清竅，到一個程度可致肝陽化風，便會出現頭暈、頭脹、面紅、口苦、煩躁、舌紅、脈弦數等，以西醫理解類似血壓過高引起頭暈、頭痛。中醫治療需要祛風清熱、平肝潛陽，常用藥包括鈎藤、菊花、石決明等。患者日常應少吃辛熱刺激食物，避免持續精神緊張或憤怒。

痰濁致氣滯 狀似耳水不平衡

另一種常見實證眩暈為痰濁中阻，以致蒙蔽清竅。凡飲食及水液運化失司，體內形成痰濕。中醫所指的痰既可是有形之痰，能被咳出，亦可指無形之痰，積存在體內各處，妨礙氣血運行。當痰濁蒙蔽清竅及導致氣滯，患者便會出現頭暈伴昏沉感、胸悶、惡心、胃口欠佳、舌苔厚膩，嚴重可見耳脹、耳鳴、頭暈如天旋地轉，徵狀每每於頭部活動時加劇。以西醫理解類似「耳水不平衡」的頭暈。中醫治療需要化痰燥濕、健脾和胃，常用藥如半夏、天麻、白朮等。患者日常應少吃肥膩、多油等難消化食物，以免妨礙脾胃運化。養成運動習慣，可促進氣血運行，刺激新陳代謝，減少痰濕形成。

伴口齒不清 或中風先兆

若頭暈眼花伴隨口齒不清、肢體失用、口眼歪斜，此為痰蒙竅閉之象。即使徵狀過後完全緩解，但仍要提高警覺，有可能是中風先兆。

虛證：心血虛 疲憊少氣懶言

虛證眩暈，常見證候包括氣血不足和腎精虧虛兩類。氣血不足多指心血虛和脾氣虛，因清陽不展、氣血無法濡養清竅，表現為精神疲憊、乏力、面色蒼白、少氣懶言、食慾不振、舌淡、脈沉細。患者常感覺頭暈眼花，尤其在體力活動時頭暈加重，甚至出現「眼前發黑」而暈倒。這相當於西醫所指血壓低（如體位性低血壓）、貧血等影響腦部短暫供血不足，而導致頭暈或昏厥。中醫治療可從補益氣血方面入手，常用補氣藥有黃芪、黨參、五指毛桃，常用補血藥有熟地黃、白芍、當歸。患者日常要注意保持飲食均衡，以攝取足夠營養，並保持適量運動鍛煉，以改善體適能。

更年期髓海失養 易虛浮健忘

腎虛精虧的眩暈，常見精神委靡不振，因精髓不足而無法上充頭目，故經常會出現頭暈而精神恍惚渙散，伴隨健忘、注意力難集中、腰膝痠軟無力、耳鳴如蟬等。若證候偏向陽虛，可見軀幹及四肢冰冷、身體浮腫、夜尿清長；若偏向陰虛，可見潮熱盜汗、口乾、心煩多夢。年老、久病、長期身體或精神過勞者，皆容易出現腎精不足的失調。女性踏入更年期，因腎虛精虧而出現停經、無法生育的體質變化，這亦容易致使髓海失養，出現眩暈（虛浮感）、難集中精神、健忘。

這類眩暈按西醫理解類似由於神經、內分泌功能紊亂而引致的頭暈、精神不振。中醫治療主張補腎填精，補腎陰者可用山茱萸、枸杞子、懷牛膝；補腎陽者可用制附子、肉桂、巴戟天等。患者日常應留意有充足的睡眠休息，避免過度操勞，保持情緒穩定，不要過分憂思恐懼。

臨牀上，眩暈患者的證候往往既有實證，亦有虛證，呈現虛實夾雜之象。

關節錯位壓頸椎 致短暫眩暈

對中老年人來說，頭暈也可以因為筋骨退化，如頸椎退化出現骨質增生或關節錯位，當頭部活動時壓迫頸椎，引起短暫眩暈；或是因罹患多種長期病，服用多種藥物，以致身體狀况不穩定，也是造成眩暈的原因。治療前者需要改善筋骨關節的問題，後者則需要檢視用藥和服藥的情况，調整長期病患的治療方案，減輕藥物不良反應。

總之眩暈原因很多，治療前必先要釐清原因和發病機理，中醫要根據頭暈徵狀的具體細節，加上四診收集到的資料，綜合辨證，選擇相應方式醫治，方可見效。經常出現頭暈者更應及早尋求診治，勿諱疾忌醫；亦不要以為這是年老正常衰退，若耽誤治療令病情惡化，會造成不可挽回的後果。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪