膚見：無病長壽是神眷顧？

長期吸煙的人最少減壽10年，還有一點，當長期吸煙者愈接近生命終點時，身體多個器官如心、肺、腦及血管等都會同時出現問題，身體狀况急轉直下，雖然有藥物幫助，令生命勉強支持下去，但情况一定會愈來愈坎坷直至死亡。

戒煙 定期體檢

如果大家想長壽（哈哈﹗哪個不想！），你怎樣選擇？純粹以死亡年齡來比較，明顯看到很多先進國家或地區，人民比以往長壽，主要原因是醫療服務改善及有更先進藥物持續面世，例如政府推行腸癌及乳癌篩查先導計劃，可以及早發現癌症，以便盡早治療。此外，簡單心臟掃描檢查已能及早發現並治療心血管疾病。只要定期檢查及長期服用藥物，都可以令壽命得到延長（可惜對於發展中國家來說，要等到藥價回落或得到先進國家幫助，才能嘗到好處，抗愛滋病毒藥物就是一個典型例子，我相信新冠疫苗也是）。

等一等，還有另一種長壽的人。明明是80歲但看起來像60歲，90歲仍可以獨自走進診症室，毋須拐杖，或許我要提高聲浪與他們交談，但他們可以很清晰地應對。我接觸過這類長者的實際人數也不少。為什麼時間對他們來說走得那麼慢？他們的實際年齡（chronological age）與生物年齡（biological age）有落差，是否神特別眷顧他們？

我無法回答。有可能是他們擁有長壽基因及有不同生活習慣，前者我們不能改變（以往相信25％來自基因，但現在專家相信不會多過8％），但後者可以觀察並加以模仿。

無病長壽或減慢生物年齡是大家共同目標，但這課題沒有專家，或說大家都是專家，因為自己生命就是籌碼。在醫學界中，無論心臟科、內分泌科、腫瘤科、皮膚科、營養師等，大家都對長壽有不同見解。

從我30年從醫臨牀經驗及閱讀文獻的理解，下一篇我會跟大家分享個人體會，例如醫學界認同的食療如地中海及沖繩食療，淺談斷食由來及好處。

如果你有不同見解，我一定尊重，請多多包涵。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）