兒言自得：防禦醫療 非病人之福

年輕醫生的答案，是典型防禦性醫療 （defensive medicine）或保護性醫療，但保護的不是病人，而是醫生自己，即是說，醫生為病人治療時，最先顧及的不是病人最佳利益，而是為自己張開保護傘，避免將來有醫患訴訟時處於不利位置，或給病人投訴時，有被判醫療疏忽甚至失德的危險。

防禦性醫療，不是今天才開始，有史可尋的例子，可追溯至公元前326年，希臘的亞歷山大帝遠征印度時身受重傷，他的御醫遲遲不肯為他動手術療傷，直至大帝承諾即使手術失敗，醫者也不會受到懲罰，御醫才着手為大帝治療。到了公元578年，拜占庭皇朝君主游斯丁二世（Justin II）的御醫也重施前人故伎，取得君王的免責承諾後，才為他動手術取出卡在尿道、令君王痛不欲生的小石。

做非必要檢查 拒治年老體弱病人

時至今日，防禦性醫療已遍地開花，醫患訴訟愈多的地方愈盛行；美國是訴訟之國，也是防禦性醫療最大行其道的國家。根據2005年美國一個調查統計，93％受訪醫生承認曾從事防禦性醫療。做法可分「保證式」（assurance）和「逃避式」（avoidance）兩大類別。

「保證式」防禦性醫療，是醫生為了保證他日病人不會或不能投訴他診治時有遺漏，為病人處方檢查和治療，都一於「有殺錯，冇放過」，為了保險，甚至找多幾名不同專科的專家一同會診。於是病人做多了許多無需要的檢查、化驗；看多了許多本來不用看的醫生；甚至接受一些不必要的治療。「保證式」防禦性醫療，除了增加病人因過度檢查和過度治療帶來的風險，亦無可避免地大大增加醫療開支，甚至剝奪了有需要病人獲得檢查或治療的機會。現時在公立醫院做核磁共振或其他影像檢查，要苦等多時，除了病人太多及檢查設備供不應求外，不知有沒有因防禦性醫療給送來排隊的病人，加長了輪候時間。

至於「逃避式」防禦性醫療，是醫生為了減少投訴及訴訟風險，拒絕診治病情複雜、年老體弱或需要高風險手術治療的病人，於是最有需要的病人反而得不到適切治療。

社會設有投訴醫生和醫療訴訟的機制，原意是保障病人，但投訴和訴訟風氣愈盛，防禦性醫療亦相應增加，醫生作出醫療決定時先要考慮保護自己，並非以病人的最佳利益為首要，非病人之福。

作者簡介：中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事

文：霍泰輝（兒科專科醫生）