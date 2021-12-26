周日話題：蘇聯解體30年：大國歷史終結了嗎？

帝國情結與「不平等」待遇

領袖如是說，老百姓想法又如何？俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）去年公布的調查顯示，六成半人對蘇聯解體感到後悔，七成半人視蘇聯時代為俄國歷史上最好的時期。他們（特別是年長的）緬懷過去，主要因為解體之後的俄羅斯失去超級大國的自豪感，單一經濟體系也被摧毀。無獨有偶，全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）本月初發布的調查透露，促成蘇聯變天、兩度被美國《時代》周刊選為年度風雲人物、曾獲頒授諾貝爾和平獎的戈爾巴喬夫，卻被國民選為蘇聯時代的最負面人物。民調也發現俄國人寧願國家的發展維持在1985 年戈爾巴喬夫上台之前，皆因俄羅斯在他提出「改革重建」（Perestroika）前仍然是一個強大和團結的國家。

俄羅斯上下嚮往的帝國傳統沒有隨着蘇聯解體30年而消逝，即使它在冷戰後的國力已然大不如前。沙皇時代篤信東正教的俄羅斯宣稱自己繼承「第三羅馬帝國」，彰顯其文明的獨特性和優越性。由於缺乏天然屏障，俄國長年心存地緣政治不安感，也因此熱中於對外擴張，擁有遼闊的國土標示着其大國身分：彼得大帝奪取了波羅的海的控制權、伊凡雷帝征服了西伯利亞、葉卡捷琳娜大帝拿下了黑海沿岸地區；在蘇聯治下，勢力範圍擴張至東歐的華沙公約組織各國，奉行的社會主義制度與西方資本主義的平分天下。

在這樣的歷史脈絡下，30年前美國宣布「冷戰勝利」和「歷史的終結」，一直是俄羅斯人心頭之恨。俄、美兩國對冷戰得以結束的解釋南轅北轍：戈爾巴喬夫在新著《蛻變中的世界》中重申，全球對抗的終結是雙方共同努力、談判的成果，美國卻沉迷於「成王敗寇」情結，沒有致力建立嶄新和平等的安全體系，是為後冷戰世界秩序亂局的根源。失去大量領土之後，被視為「輸家」的新俄羅斯在葉利欽總統治下一度推行「全盤西化」，期望在新世界秩序中獲得「恰當位置」（rightful place）。俄羅斯學者博加圖洛夫（Alexei Bogaturov）提出「多元單極世界」（pluralistic unipolarity）概念，意指美國及其西方盟友組成了單極中心，內部包含多元化的意見和立場，而俄國將是其中一員。然而美國在北約東擴和科索沃戰爭中漠視俄國利益，後者淪為西方世界的小伙伴（junior partner）。俄國的大國地位一去不返，民族屈辱感在國內油然而生，成為雙方關係的轉捩點。

大國外交光復？

背負帝國情結，面對「不平等」待遇，老早已經「毋忘初心」的普京重新提倡歐亞主義，主張維持東西方外交平衡，矢志重振大國地位。他在上任前夕發表《千年之交的俄羅斯》，力陳要「相信俄羅斯的偉大，它從過去到將來都是一個大國……大國的體現在於切實保障國家安全和在國際上維護國家利益。」通過了解普京的歐亞主義和大國主義外交，俄羅斯跟美國、中國和前蘇聯國家的關係就能梳理得更清楚。

雖說俄美關係目前陷入新低點，但也不能簡化為一潭死水。莫斯科一直表示願意跟美國建立務實合作關係，但必須以平等為基礎。911事件後，普京是首位致電布殊總統表示支持美國反恐的外國元首，甚至提出讓美軍使用俄軍在中亞的軍事基地。不過這些「善意」卻換來白宮一意孤行退出《反彈道導彈條約》（即使之前連續三年聯合國大會都高票通過決議要維護條約）、發動伊拉克戰爭、推動「顏色革命」和第二輪北約東擴。今天聽到北京批評美國單邊主義、單極世界觀以及對國際安全構成嚴重威脅，其實早在2007年慕尼黑安全會議，普京已經在彈此重調。此後奧巴馬政府曾經尋求與俄羅斯「重置」關係，但美國在利比亞危機中再次「忽視」俄國利益。烏克蘭危機之後，俄、美關係急速惡化，但兩國終能達成敘利亞停火協議和延長《新戰略武器裁減條約》。

儘管俄羅斯與中國的關係緊密，但雙方還是十分珍惜各自的外交獨立性，避免捲入與自身利益無關的衝突。如果可見未來兩國實力此消彼長之勢不變，俄國失去外交獨立性就是與大國復興之夢背道而馳了。去年新冠疫情爆發以來，北京的外交風格變得愈見強硬，俄羅斯外交部著名的東亞事務智囊盧金（Alexander Lukin）就形容俄中關係的高峰期已過。畢竟兩國的戰略重心不同，前者重視東歐地區，後者則關注台海和南海局勢，結盟真能促使對方在口惠之餘對自己提供實際支援嗎？雙方其實都不見樂觀。

30年過去，俄羅斯依然視前蘇聯地區為勢力範圍，不容其他勢力的軍事存在。學者Bobo Lo形容俄羅斯正在打造「後現代帝國」，利用間接手段來維持地區影響力，但只承擔最小責任。例如2008年與格魯吉亞爆發「五日戰爭」，並且承認南奧塞梯和阿布哈茲獨立，間接阻止了格魯吉亞加入北約。時任總統梅德韋傑夫提出《新歐洲安全條約》，強調俄國在地區享有「特權利益」（privileged interests），倡議卻始終不被西方列強重視。2014年俄羅斯吞併克里米亞和軍事介入烏東頓巴斯戰爭，也阻止了烏克蘭加入北約。近月俄軍在烏克蘭邊境集結，普京要求美國和北約提出具有法律約束力的安全保證（包括停止北約東擴），再次嘗試劃清「紅線」抵擋西方霸權。

「歷史終結」了嗎？

研究國際關係，「大國」的定義似乎從來沒有共識。學術大師們固然爭辯不休，米爾斯海默（John Mearsheimer）特別重視軍事實力，沃爾茲（Kenneth Waltz） 則認為在此之外也不能不考慮人口和領土、天然資源、經濟能力和政治穩定；即使在美國政壇，奧巴馬曾經尖酸地形容俄羅斯只是「區域強國」，已故的共和黨鷹派強人麥凱恩（John McCain）甚至諷刺它是「偽裝成國家的大型加油站」。不過在俄羅斯老百姓眼中，大國地位也許更關乎開疆闢土和敢於對抗霸權 —— 格魯吉亞戰爭和克里米亞危機後，認同俄羅斯是強大國家的民意不斷看漲（見上表）。而所謂「歷史終結」30年之後，自由之家（Freedom House）的報告反而錄得世界自由指數連續15年下跌， 2021年自由情况轉差的社會，數量是自由情况好轉的2.6倍，當中包括很多傳統自由主義國家，而全球各地也有愈來愈多新興民主國家向威權主義管治轉軚。是非成敗，其實也不輕易盡付笑談中。

文˙王家豪（莫斯科國立國際關係學院博士生）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

美術•鍾錦榮

編輯•歐陽德智

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