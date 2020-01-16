什麼人訪問什麼人：MIRROR之後，迎來的是Flower，還是Women's Power？

沒想過，追看《全民造星4》，導師梁祖堯的話，讓人讀出類似信息：

「這一組，要一齊扮女人，再一齊扮男人，兩個（演出）都係扮㗎，因為真正嘅佢哋唔係咁樣。」

四名性格爽朗的參賽者，先進行「扮女人工程」，減肥學穿高跟鞋跳舞，再穿上緊身舞衣塗了紅唇擺出誘人姿勢翻唱梅艷芳的《妖女》。

轉過頭，其中一名熟悉日本Cosplay的組員Sica出手，為隊友臉上貼滿假鬍鬚，眾人以日式暴走族造型在台上扮麻甩兼毆鬥，把本來曲風幽怨的一首《來自天堂的魔鬼》玩轉，以黑色幽默演繹出來。

「扮男人」演出只有幾分鐘，播出期間觀眾留言由一開始的罵聲：「我看女團不是看這些」「好好哋做乜扮醜扮男人」，幾分鐘後，評論轉向，「得喎！」「好睇喎！」「笑到我抽筋」。

事後有人留言，解釋如何被說服。

「上一個表演4個行出來走sexy girl路線，超級誘人的樣子，下一個表演即刻轉mode做4個暴走族男人，仲要勁投入相信這個表演。」

「扮男人就唔係女人咩？女團一定要性感／可愛咩，女仔扮到咁都enjoy是專業，加大自己的可能性。」

「好正，創新香港女團特色，型、靚、妖，唱得跳得搞笑得，唔使麻木跟韓風。」

4名組員到總決賽只剩下1人，但演出已留痕，在網絡上的反響已超越比賽本身。

文章付印時，《全民造星4》總決賽已落幕，電視台稱頭三甲會直入女團，從過去一段日子的人氣，以及商業活動的出席名單可見，女團核心成員已無疑念，反而是餘下最後幾席，才是打開「女團可能性」爭議的關鍵人物。

ViuTV總經理魯庭暉曾在公開場合笑說，《造星1》男團叫MIRROR，《造星4》女團就叫Flower。令人想起「花瓶」二字，配合坊間對女性定型。網上論壇會用「顏值擔當」或直接以「花瓶」稱呼幾位受歡迎年輕貌美參賽者。

《造星4》35集播放期間，筆者每晚收看，追讀網民即時留言，細心觀察。我把整個比賽視為流行文化文本，我認為，自選美活動式微，已鮮見製作聚集大批女性於鎂光燈下被討論。而談論女參賽者同時，我們其實在參與一場「社會認可女性角色」的公眾討論。

在這場觀賞之旅，我遇到一位每晚定時擔櫈仔收看的友人。35歲的Mo（郭可芹），自《造星1》已追看。她有粉絲式熱血，是超級電視迷，自小沉迷美式真人騷。

「我看到姜濤出來派心心，個心噗噗跳㗎，佢好可愛好cute。」阿Mo臉上泛起陶醉冧爆笑容。她看《造星》會不斷重溫，細緻到哪個演出穿崩，參賽者演出時擺性感姿態以眉頭向上戚6次，哪位參賽者讀哪間中學，阿Mo也瞭若指掌。Mo曾在IG寫了一篇文章，為比賽中深受批評的導師梁祖堯抱不平，獲多位參賽者包括Ivy So和Winka等留言感謝。

但粉絲之外，Mo亦是半個行內人。她有8年主流媒體影視製作經驗，做過電視台小PA，又讓她帶來一種觀賞距離感：「我知道真人騷唔係紀錄片。我睇得出有些是剪接效果，有誇大成分。」

阿Mo於2009年曾在亞視拍攝《亞洲星光大道》參賽者宣傳片，那時羅力威、陳蕾是參賽者，「睇住陳蕾成長，所以我好鍾意睇呢類節目」。

反思女團定義 打破規限

我追問，所謂「成長」是真實嗎？Mo遲延了兩秒：「如果要知道參賽者真性情，要追看其IG，造星節目只是其中一個呈現模式，還並非由參賽者主導，製作組的剪接放入很多個人見解和包裝。」

魯庭暉曾在中大講座解釋，參考韓國捧偶像節目的成本，自家製作費及觀眾人口不及韓國，再看自己手上參賽者質素，「四個字，甩皮甩骨」。資源局限下，決定長時間跟拍，從中看到參賽者進步，「我們是看參賽者心理狀態，挑選其性格，看未來半年這人的潛質，多於這一秒表現」。

Mo同意，真人騷製作必誇大矛盾，例如標榜參賽者最初「騎呢」、「難相處」。她說：「我今日喜歡MIRROR，不是因為他們是韓國男團翻版，是因為我看過《造星》，見證他們由素人成長，建立了感情。現在香港，很需要這種本土親近感覺，看到參賽者會說廣東話，初初也是普通人一個，讓我感覺『咦，我都可以參加喎』。」

今日MIRROR成功，很多人忘記他們當初有幾「甩皮甩骨」。MIRROR各人參賽時，ViuTV沒提出會組男團，男孩們各有特色，有藝術現代舞者，有妖味濃表演者，有暖男爸爸，高矮肥瘦乜都有。「流行文化裏男性role model類型比女性多。」Mo說。

關於「組男團」的決定，魯庭暉事後曾解釋，並非在比賽初期已構想，而是後來綜合同事意見，覺得太多人有潛質，才有此想法。此外亦有幾人風格不適合放進MIRROR，於是另組搞笑男團ERROR。

相比下，《造星4》一開始便公告以「選女團」為比賽起點，比男孩更早設了限，讓女孩們走進一道更窄的選秀之門。

阿Mo說：「我唔贊成一開始『選女團』這規限，之前幾季強調找『有星味』『有潛質』新人，給予了空間每個人找可能性，『選女團』令大批觀眾認為是日韓式跳唱，製作組即使都想討論『重新定義女團』，但大部分人不想討論，於是小眾參賽者很慘，苦了女孩子們。吓，乜原來揀女團成員，原來係唔可以『重新定義女性』？」

阿Mo曾衝進輿論現場，結果壯烈犧牲。

她曾於11月中為一名叫阿Dru的參加者申冤。阿Dru外形中性，擊敗另一漂亮女生Yoyo晉級，群情洶湧。網民批評她「死TB（tomboy）」「選女團唔係選男人」，更指阿Dru參賽是「掛住溝女」 ，網民留言更出現侮辱女同志性行為字眼。

Mo本身是性小眾，多年來參與同志運動，她忍不住寫了一篇文章，「靠中性形象入圍可恥？阿Dru的負評中，有多少是偏見？」她說阿Dru雖然演出不夠水平，但認為既然可愛漂亮女性在女團可以因樣貌入圍，中性為何不能是一種入圍條件，質疑惡評反映了社會偏見。

此文發布後，阿Mo再受挫折，她輕輕自嘲：「我把文章放在女同志論壇，哈！連同志圈都插我，話『以事論事』，阿Dru真係唔好睇吖嘛。」

阿Dru後來被淘汰，然而中性討論卻沒有完。

另一位參賽者暐翹承繼了這個辯論。束短髮，會跳拉丁舞的暐翹，過關斬將，由一個被討厭的參賽者，成為眾人口中的「天王遙」（日本漫畫《美少女戰士》中性氣質角色），再打入總決賽。

暐翹除參演過暴走族「扮男人」項目，她和隊友Ivy So更演出純愛音樂劇《勞斯萊斯》。兩人飾演同學，有曖昧關係，靈感來自上季兩男參賽者的《我們》BL版本。

《勞斯萊斯》播出時，阿Mo已擔心，在臉書寫道：「廣告返來就有暐翹演TB同Ivy演同志劇，留言已有人開始罵『死TB自肥』。」的確，當晚最初罵聲四起，但至中段，觀眾開始接受，至今此演出在YouTube已獲逾10萬次點擊。

對於《勞斯萊斯》演出，阿Mo覺得暐翹有點生硬，內容不算前衛，但可喜是細節有心思，例如「女性化」的Ivy So主動性強，中性的暐翹害羞內斂，脫離了一些定型。另外校園設定裏，有人穿校服褲有人穿校裙亦頗堪玩味。

網民留言可見，暐翹的演出令人反思女團定義：

「暐翹有中性魅力，女性化又可以，男性化又好睇。」

「我鍾意暐翹，型男索女集中一身。」

「最初覺得暐翹男仔頭，選乜鬼女團？𠵱家愈睇愈正！」

網民更討論「TB」標籤是否合宜。有人提出，暐翹不認為自己是TB，只是喜歡中性打扮；有網民解釋用TB只是「詞窮」，純為方便討論，沒有女同性戀者的意思。

阿Mo訝異坊間對「TB」一詞的隨意挪用，短髮似乎被過度演繹：「暐翹跳拉丁舞喎，是較女性化和性感的舞種，她只是短髮，怎會有人稱呼她『男人』和『TB』？」

阿Mo即使是性小眾，束短髮，也不認為自己是TB：「但係我都投了票給暐翹，這一季我沒有最喜歡的參賽者，亦覺得暐翹太拘謹，但她存在係重要嘅，令人覺得唔止係得意可愛妹妹才可入女團。」

事實上，筆者和阿Mo的討論，不止是二人對話，而是三人討論。《明報》派來的攝影記者今年24歲，是筆者教過的女學生。她說自己迷上韓星男團，很喜歡想像男團成員之間有同性愛。粉絲想像偶像之間有戀愛關係的現象稱為CP文化（Coupling，配對）。

近年，描寫男男愛的BL次文化，漸為大眾接受。ViuTV改編日本電視劇《大叔的愛》，把BL文化帶進香港主流，戲中三位男角黃德斌、Edan、Anson Lo之間的同性愛，在香港已登大雅之堂，亦帶來商業效益。

再看《勞斯萊斯》演出片段下的留言，有觀眾坦言，暐翹及Ivy So兩位女參賽者的配對，令人產生CP幻想，期待將來有類似演出。阿Mo則指出，近年泰國BL電視電影席捲全球，BL文化算是強勢，相比下，描繪女性之間的愛的「百合文化產品」仍屬邊緣。攝記妹妹亦搭嘴：「即係唔會想像Twins（香港女藝人組合）成員之間有同性愛。」

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作為MIRROR搖籃的《造星1》只接受男生參賽，第2季仍是全男班，至第3季始容納男女混戰，第4季才出現全女班參賽者。對於先捧男生才到女生的商業運作，民間有人以「女藝人投資回報不及男生」作解釋，亦有指女星吸引力遜男星。

有一直追看《造星》系列的女粉絲表示，她對今季興趣不大，並以她從事廣告業的觀察解釋：「我唔鍾意睇女仔，况且女藝人商機不及男藝人，女粉絲追男偶像很瘋狂很願意花錢，我覺得追女星的粉絲沒有那種熱情。」

阿Mo切身明白，在電視台系統裏，女生是花錢的，「以前做小PA負責安排藝人到場時間，女藝人化妝要一小時，男藝人半小時；後來轉高清，女藝人化妝要一個半小時，男藝人則45分鐘，這是『行規』」。

女藝人背後「高投資低回報」的迷思，加上社會上認為女藝人隨年紀增長受歡迎程度會快速減退，令女參賽者的年紀，成為《造星4》其中一個討論焦點。

《造星4》首輪參賽者年紀最大為39歲的謝裕鈴（阿Ling）。阿Ling被猛烈抨擊，網民稱「不想看阿婆」「我不如直接看羅蘭」，把她從復活區救出來的導師梁祖堯亦承受批評。新女團經理人戴穎（阿Wing）最初曾明言，希望女團成員年齡限制為16至25歲。

比賽中途，這位39歲參賽者被淘汰，下一位成為討論焦點的，是35歲的芯駖。她愈戰愈勇，一直打進總決賽。

芯駖是一位舞蹈老師，外表女性化，披一把長髮，嗓子磁性。芯駖有漂亮外表亦有跳舞實力，更被讚譽夠成熟，適合以姐姐角色帶領其他年輕參賽者。評判花姐曾向芯駖說，認為對方是最值得尊敬的參加者。但始終其年齡仍成為貫穿節目的討論焦點。

結婚生仔又如何？

評判卓韻芝曾對着芯駖提問：「妳今年35歲，做一個女團是很漫長旅程……妳會否想過要結婚和生小孩子，妳的事業會否和私人生活會有……（牴觸）？」鏡頭拍攝着芯駖一邊聽一邊點頭，配上傷感音樂。

芯駖答道：「我暫時是單身，我很喜歡演出，我以演出為先。」配樂轉為激昂，導師們拍掌讚頌她「專業，尊重舞台」。

真人騷尾聲，阿Wing再次解說芯駖入女團的處境：「女團要青春活力……開初是我心中一條重要界線，但當我看到芯駖，我被她說服了，既然她說過不結婚不生小朋友，是位獨立女性，她既然咁有魅力，我的準則又可否遷就？」

筆者想起近日收6000萬票房的電影《梅艷芳》，電影其中一條主線，述說梅艷芳披上婚紗「嫁給舞台」，填補感情失落的遺憾。

梅姐已逝世多年，但女藝人要犧牲私人生活成就事業的論述，在2021年電視熒幕上，仍在上演。

阿Mo坦言，看到芯駖要當眾交代婚姻和生育計劃的畫面很難受：「我個心揪住，芯駖結婚生仔關我哋鬼事咩？真係活脫脫感受到『父權社會』的存在。」她話中有氣。

重溫芯駖出選的網上片段，留言欄可看到觀眾借芯駖反思成熟女性處境。

「我今年39歲，係一個師奶，自我放棄中，希望妳成功入圍，告訴所有人，35歲的女人還可以這麼漂亮這麼有火！」

「年紀大的人說話有深度，表演有水準，人生有歷練，仲好睇啦。2021年仲年齡歧視咩玩法？咁大家不如一齊返清朝紮腳，十幾歲女就嫁人生仔啦。」

「女人一定要生仔？生仔就唔可以做藝人？唔好咁old fashioned ok？」

當然，有更多人不相信35歲可以入女團，認為芯駖宜獨自發展。

阿Mo認為，觀眾臣服於一種覺得商業邏輯不可逆的思維，不相信倒過來可影響女團走向。

「我不覺得商業只需要一式一樣的『跳唱女孩』，193和阿Dee（ERROR成員）可以成功，反映商業市場很大，在這個碎片化網絡化年代，我們不需要單一文化，社會有不同觀眾，每個觀眾都可以發聲，現在是一個『去中心化』的年代，我們不應被傳統商業營銷概念限制。『造星』吖嘛，不只是電視台去造，你也可以有份造，不信主流社會可以，是因為我們未被充權，你應該把自己也變為市場一部分。」

談到最後，Mo用溫柔的語氣說：「女性放在一個平台被凝視已經是很大的冒險，還要承受網民的評論，要保持很高的EQ。我好尊重這班參賽的女性，她們承受着巨大壓力，為香港女性創造緊女性的role model，參與緊整個建構女性身分的過程。」

問：譚蕙芸，碩士研究周潤發明星文本，深信我們討論藝人，其實在討論自己。5年前寫過「欣宜高調肥捱轟」文章，皆因當時欣宜拿了歌唱獎被狠批，於是用凝視理論分析社會對肥胖體型女性的偏見。5年後，欣宜的努力終獲大眾認可，作者老懷安慰。

答：郭可芹，阿Mo，小時追看美式真人騷America's Next Top Model、Survivor等，長大後加入不同傳媒，包括電視台、網媒、雜誌社，拍過宣傳片、紀錄片、綜藝、副刊飲食消閒片，現自組製作公司，亦替同志運動做義工，拍片寫文。

文˙譚蕙芸

圖˙朱安妮

編輯•林曉慧

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