最後，在白布下像個屍體被包走

黃克競平台每幾步便有一名保安員把守，空氣瀰漫着肅殺的氣氛，國殤之柱是否即晚拆除也是謠言滿天。

很難想像，一個平時擺放在開揚地方、隨時仰首可見的8米高雕塑，可以短短一個多小時內被完整地遮蔽起來，而且做得密不透風，沒有一角遺漏。記者嘗試各種方法突破包圍，有人拜託學生在樓層內幫忙拍攝，有人走遍所有消防梯，以至使用無人機企圖飛越屏障，都只希望可以記錄國殤之柱的最後畫面，甚至還有人討論最後一刻應否強行衝前拍攝。記者最害怕的事不是沒有事情發生，而是發生了卻無聲無息。哪怕距離多遠，哪怕只是一角，記者都希望可以親眼觀察到。

山不轉人轉，我們開始研究拆下雕塑後的運輸路線，及後發現廣場旁邊的停車場的空置貨櫃和吊臂車。只是那位置附近亦已被重重包圍，黃克競電梯位的角度太側、K. Y. Lee hall有舍監查證件、KBS（Kadoorie Biological Sciences Building）樓梯又有保安、大學道有一部大貨車橫放路上，專門阻擋記者拍攝，根本無從入手。每個記者都急步在校園內走來走去，一碰到行家就互通消息。

當時開始下起毛毛雨，氣溫驟降。我嘗試過爬上附近兩個山坡，但都因角度問題相繼失敗。後來抱着最後一絲希望，鎖定龍虎山底下的維修渠道用的平台。因害怕被保安發現，只好獨自摸黑尋找山路，每當保安員的電筒掃過山坡便立即保持不動，像在玩「紅綠燈」遊戲，耳邊只聽見腳下噼啪踏着斷枝的聲音。整個晚上，陸續愈來愈多攝影記者爬上同一個山坡，忍受着驟雨和寒風守候至清晨，大家偶爾抱怨疲倦，卻都沒有離開，沒有人願意錯過這個歷史時刻，因為心知不是每個關鍵時刻都有被看見的機會。

民主女神像遺下的痕迹

一日之後的清晨，中文大學的民主女神像亦突然被消失，今次卻未能留下足夠分量的影像紀錄。平安夜傍晚，學生冒險回到中大，在《自由花》的歌聲下再次舉起燭光，而女神像的位置只餘下一個重物曾經長期擺放的痕迹。11年前在廣場上的同一位置，我帶着相機，在2010年6月4日見證着場內坐滿上千名市民和中大校友，守護了當時歷盡波折後抵達的民主女神像，在《自由花》和《抗戰二十年》的歌聲下豎立起來，卻遺憾無法記錄它的終結。

自回歸以來，六四晚會、洗刷國殤之柱、重髹太古橋的新聞定期在媒體出現，象徵香港民主狀况的晴雨表，亦提醒我們享有悼念六四的自由。直至近年，愈來愈多事物在身邊慢慢消失，我們才知道擁有過的重要。港大自要求支聯會移除國殤之柱後，雕塑成為了時日無多的垂死病人，重新回到公眾眼前，有人與它合照，有人留下鮮花，雕塑無語地陪伴香港24年來的社會變遷。最後在白布下像屍體一樣被包裹起來，搬運工人低下頭像出席它的​​喪禮，現場沒有民運歌曲送葬，沒有市民夾道相迎，只有風聲和記者留下見證。

文、圖˙蕭文超

編輯•蔡曉彤

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