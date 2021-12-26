{香港奇案達人}探員X 細尋枝節 挖掘內情 反思奇案背後

多數奇案為情或為錢

冬至黃昏，元朗大旗嶺村行人提着大包小包回家過節，沒在意附近曾經發生兇案的石屋。居民騎單車出入的「迷幻隧道」，正是兇手棄置藏屍膠桶的地點。兇手於22年前的冬至被捕，大家普天同慶之際，死者與涉案者均無機會與家人團圓。案發時為聖誕前，但探員X說：「要發生兇案或意圖不軌時，任何時候都是機會。」而那些案發現場或兇案單位，往往就在大家身邊，只是沒人為意。如果我們及早察覺，或能及時挽救悲劇。

探員X自小就愛躲在被窩收聽《恐怖熱線》：「每次聽前奏已經搞唔掂，約12點開始，播到頭1分鐘就熄咗。每次都諗今日要聽10分鐘、15分鐘，但最多3分鐘就停咗。」雖然心驚膽跳，悶在被中直冒汗，但這習慣仍維持了好幾年。不愛上課的他，視奇案書為閱讀啟蒙，因那是他唯一能從頭看到尾的書本，《危險人物》已揭過無數遍，上課時看得入神之際，冷不防同學拍肩，他大叫一聲，嚇壞了全班。「那個年代（奇案）算是比較小眾的喜好，現在多了人喜歡，但都小眾。」因愛聽電台節目，他曾憧憬長大後做電台節目主持。

他本來從事活動策劃和搞小生意，去年因疫情賦閒在家，最初打算在頻道分享鬼古、都市傳說和奇案，但開始挖掘奇案後，便一頭栽進去。奇案是真實發生的事件，不像前兩者般無從印證，亦與生活距離較近，觀眾較易設身處地，「鬼古讓人體驗氣氛，像坐過山車，知道不會死的；奇案在經歷別的生命，讓你感受平時接觸不到的故事」。奇案可以一言概括，「不要說全部，但九成都源自兩樣：情或錢」。但他愈去追溯查探，愈見人心莫測。他第一宗解說的案件，選了自己一直留意的中大教授許金山殺妻女案。許金山既有婚外情，也不想在離婚後與妻子對分物業，在案發前一年已起殺心，開始密謀。探員X感慨學術水平如此高的專業人士，行為竟令人髮指：「我們普通平民，甚至較弱勢的人，道德及價值觀可能都比他高。」每次拆解案件後，片末都有感想或勸誡，他強調都出自肺腑，「這些都是真人真事，讓人可以從奇案中學習。其他鬼古那些，未必真實，或純粹食花生，提供娛樂」。

重返現場查證 提供新思考角度

他踏入「奇案圈」之初，曾就紙盒藏屍案聯絡前輩「花家姐」胡莉芹，得她提點，緊記查奇案要確保資料正確，「今天探員X這個形象，大部分人都會相信我。一定要查證得好深入」。如果照搬維基百科的內容，或許一天就能上載一條片，但他往往會回到現場及向街坊查訪，又從紀錄片、討論區、舊報等蒐集各方說法。紙盒藏屍案雖定罪多年，但仍有人確信被告無辜，他於是訪問了當年的辯護律師湯家驊，以及與被告相處10多年的獄友，嘗試梳理事件，所以即使事隔多年，他也能補上被遺漏的枝節，甚或為觀眾提供審視案件的新角度。例如很多人質疑當年「光頭神探」貝亞排除了車輛運載屍體的可能，但探員X追溯到貝亞曾找過50款不同型號的私家車，驗證能否放下紙盒。另外，寶馬山雙屍案的兇手在6個月後才繩之於法，大眾熟知的版本是主犯在船上炫耀死者的球鞋，因而東窗事發，但探員X則查證是主犯的童黨首領為了懸紅，才報案出賣他們。「這些我都要驗證好久。好多口耳相傳未必是真的，如果不驗證，就一直錯下去。」他亦只查奇案，不查懸案，因奇案已被破解或有判決，而懸案則未有結論，若強行解說，內容只會流於表面。他的出片量不算高，每個月只有約兩條奇案分析，每條需花約10多小時蒐集資料和撰稿，10小時剪片。若要查找舊案件，看舊報紙似乎是最直接不過的途徑，但奇案圈另一前輩、資深傳媒人「重案組黃sir」，就曾與探員X分享，以前突發記者打電話回報館，匯報幾句就草草掛線，報館同事要填滿版面，只好天馬行空自由發揮。加上以往的資訊多由警方發放，「換言之，只是警方想給市民的資料，我不會盡信舊報紙，所以每宗案件都用較長時間去查」。

逐步鋪陳 引導觀眾思考

在他之前，香港也有分析奇案的YouTuber，但多數是訪談聊天，形式自由，沒有精密的故事鋪排，觀眾也毋須專心聆聽。但他追看過解構日本奇案的「老高與小茉」，以及講解外國奇案的「X調查」，二者都抽絲剝繭、層層遞進地說故事，他就想到把這種解密方式套用到香港，「用來講述我們耳熟能詳的案件，令人投入到整個案件的內容」。雖然，所有案件都離不開殺人、隱瞞案情、拘捕、判刑4個步驟，最直截了當是由結局講起，然後順時序交代案發經過，他則希望留有懸念，讓觀眾參與和隨故事發展推想。如大角嘴肢解父母案，他會逐步鋪陳，引導觀眾去思考兇手是誰，父母怎樣消失，讓人感受懸疑之處和討論空間。他提到王嘉梅命案：「我們真的每天經過深水埗，也可能經過她（遇害）的劏房，命案好近好近。」他相信觀眾專注聽故事的話，更能想像當事人的處境，理解背後的原委和社會問題：王嘉梅何以走上援交之路？怎樣的生活和文化，令施害者與受害人走上這個結局？「我不是新聞報道般描述事件，而是包裝成一個故事，令人多份同理心，不要生出作惡的小念頭。」

釋囚道謝：解密片可警惕年輕人

這並非他的一廂情願，秀茂坪童黨燒屍案的同謀黑仔已出獄，今年曾經主動聯絡他，二人聊了兩個小時。黑仔向探員X道謝，說如果自己當年有看到這些結語和感想，未必會犯案，希望他多拍片，警惕年輕人別誤入歧途。黑仔這通電話，主要想解釋事發經過，為其中一個主謀「番薯」說好話。他憶述當年番薯想一人扛罪，自己孭死者到聯合醫院，但主謀「大王」怕死者的傷勢令人起疑，提議合力燒屍。黑仔表示番薯將要為出獄「打品」（做品格測試），希望探員X能出片澄清番薯的角色，探員X由此感受到「蠱惑仔」的情義，「接觸多了，覺得他們好簡單，為愛情或為義氣，在衝動下去做這些行為。當然許金山就不是」。幾乎每一條片都有涉案或受害人的親友向他提供資料，也有疑兇的親屬、死者男友等不想往事重提，叫他關閉留言欄或將影片下架。最近，有人多次投訴影片和傳電郵，要求他將大旗嶺村案的影片下架，身邊人都懷疑是出獄兇手之一，更擔心他的安全。「他們（釋囚）失去過自由，知道可貴，不會輕易再做衝動事情。我不太擔心，會小心保障自己的私隱。」未開YouTube頻道前，他只覺囚徒的世界神祕，工作室鄰居說曾因賣翻版碟坐牢，已令他目瞪口呆。現在他認識不少釋囚，更到過殺警案釋囚文錦棠的家，載他去做訪問，可以自在放心地跟他們相處，「更生人士有自己的新生活，不想再失去自由」。

嘆同類案件屢現 人心無進步

訪問前一天，一名21歲的大學生向他報料，指在網上認識到稱可以包養她的男人，結果對方用她的裸照和資料威脅她80萬元和要求她賣淫，她唯有就範，又向家人和財務公司借錢。現在男人已被捕，她已知的受害者有4名，希望藉探員X的平台，能讓更多人知道這些騙案就在身邊。「有人會說這個女生的道德或價值觀有問題，但這與她被騙和那個人犯罪，是兩回事。她承受到這個壓力，難保另一個承受不住的，就跳下去了。」另一方面，他又感不忿：「這些騙案每個年代都有，為何每個年代的妹妹都是這樣被騙呢？思想應該進步才對，但多年來不停重複。」

以前資訊不流通，人們可能因衝動犯案，抱僥倖心態，現今社會進步，到處都有閉路電視，但不代表人心進步，「不是以前才有屋邨童黨，昨天才有段片，有少年在遊樂場追着另一個人打，到這個年代還有街童打鬧」。罪案依然重演，像1999年的大旗嶺村命案，17年後竟有手法相似、同樣有3個青年謀財害命的工廈石棺藏屍案。「香港是很小的城市，有人不見了一定知道。」紙盒藏屍案長踞香港十大奇案榜首，兇手至今仍有爭議，探員X則覺得千禧年後的案件更見離奇，尚有很多疑點討論，「石棺藏屍案，只有四五百呎的單位，那女子在裏面都不知道案件發生？與3個男人同居大半年，都可以說沒發生關係？奇過紙盒藏屍」。現在大家太多接收資訊的渠道，社會對這些罪案的關注不及從前，像上文所說的騙案，「無人關注這宗新聞，王力宏咪仲爆」。

犯案者悲慘童年影響深遠

在多類案件中，他最不齒又最怕談論的是兒童虐殺案，因成人尚可判斷環境和避免兇案發生，但兒童難以承受痛楚，眼見最信任的人變成施害者，卻求救無門。2018年5歲女童虐殺案的哥哥最後生還，但成長陰影已不可磨滅。「好多兇案的兇手都有悲慘童年，如殺害王嘉梅的丁啟泰，我好相信童年可以影響人一生面對事情的態度。」他舉出多個例子：大興邨鹽醃屍案的母親犯案後，帶同3歲稚女躲到時鐘酒店，女兒之後入住孤兒院，長大後因販毒被捕；大埔寶湖花園燒屍案的外孫女在現場目睹外婆作案，「外婆被捕時，說自己女兒當年殺了家姑，坐幾年就出來。你想這個外孫女承受多少事情，將來的路是怎樣？」透過影片觀眾，他認識了白沙村女童失蹤案兇手的其中一個兒子，他在案發時燒傷，但慶幸多年後能走出陰霾，建立自己家庭。

驚訝影片成家長教材

教他意外的是，他的奇案片成為了家長跟子女一同觀賞的節目，「父母不一定會表達，說出來其實好簡單：你不要吸毒啊。但有個有血有肉的真實事件，跟他們說時，就好深刻」。白沙村兩名遇害女童都在獨自外出或放學時遇害，他相信二人的父母也曾再三叮囑不能跟陌生人離開，最後還是遭遇不測。在屋邨成長的他，確信「在街頭學到的比課室要多」，翔實記錄的奇案真事，終究有它的警世意義。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 劉焌陶

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 王翠麗

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