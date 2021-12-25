14吋觸控MateBook 屏佔比達90%

MateBook 14s的全金屬機身僅重約1.43kg、薄至16.7mm。它的性能亦相當出眾，配置最新第11代Intel Core i5-11300H處理器，可一鍵開啟「性能模式」，大幅提升性能以同時處理更多任務。機內亦配置升級版鯊魚鰭散熱系統，即使以高性能運作下仍能持續降溫。配備的14.2吋2.5K觸控全面屏，屏佔比高達90%，加上100% sRGB廣色域、10.7億色彩顯示及400nits亮度，令影像色彩更鮮豔。它最高支援90Hz刷新率，用家可運用組合鍵在60與90Hz間切換，以配合不同需要。新機擁有60Wh大容量電池，還能夠以快速充電15分鐘後工作3小時。

至於較便宜的HUAWEI MateBook 14，性能亦不失禮，配置第11代 Intel Core i5-1135G7處理器，全機身亦都採用金屬設計，再以先進的噴砂工藝處理，外表非常亮麗。而機身亦只重1.49kg，配合56Wh容量電池，連續播放影片長達11小時。

■HUAWEI MateBook 14s規格

屏幕：14.2吋 2520×1680、IPS

處理器：Intel Core i5-11300H 4核心，最高4.4GHz

內存：8GB LPDDR4x 記憶體

硬碟：512GB NVMe PCIe SSD

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics集成圖像顯示卡

重量：約1.43kg

售價：$8598

■HUAWEI MateBook 14規格

屏幕：14吋 2160×1440、IPS

處理器：Intel Core i5-1135G7 4核心

最高4.2GHz

內存：8GB DDR4 記憶體

硬碟：512GB NVMe PCIe SSD

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics集成圖像顯示卡

重量：約1.49kg

售價：$7398

查詢：8128 8810（HUAWEI）