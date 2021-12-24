平面海報「動起來」想像未來

參觀香港國際海報三年展，以為只會看到靜止的海報嗎？鄧民亮先領記者參觀屬於動態海報的展廳。觀眾拿起手機，下載並打開Artivive應用程式（小圖），對準海報，會看見「動起來」的影像，呼應今屆主題「靜與動」。

動態海報不眠不休「翻唱片」

香港國際海報三年展已舉辦20年，由2001年開始，到今年已是第7屆，一直努力反映海報的潮流發展。館方邀請設計師為海報展設計的海報，也充滿立體和動感的圖像，鄧民亮說是較接近「年輕口味」，多點「玩味」，偏向「卡通化」。

鄧民亮逐一介紹「動態海報組別」的得獎作品。金獎和銅獎皆屬於德國設計師Ricardo Meyer，金獎作品《不眠不休》，是為「海德堡藝術和文化獎」的研討會創作的海報，該研討會的主題正是「不眠不休」，海報中央的方塊體上有此主題的德文UNRUHE BEWAHREN。當以Artivive對準海報，會看見方塊體在三維空間不斷自轉，並連接或排斥旁邊的方塊體，呼應對主題不眠不休的想像。

為什麼這作品獲獎？那就要回到鄧民亮介紹的評審準則上，這麼多年來都是那3個，原創性、創作意念和技巧。「你做動態海報，不是『為郁而郁』。」畫面可以非常簡潔，動態海報組三甲作品都只用上黑白兩色，黑色為底色之餘也是字體顏色，清楚寫出主題名字；動態則多配合主題意念，例如銀獎作品《唱片箱》，為瑞士一個黑膠唱片交易會設計，其動態影像模擬唱片箱唱片被翻動的記憶，鄧民亮說想起自己小時候也是如此翻閱唱片的。

用觸感來設計海報

展廳中有動態電子海報牆，配合地上的投影和電子屏幕等，令展覽畫面更豐富。鄧民亮笑說歡迎來「打卡」，希望觀眾來到海報展時︰「你好像在看，將來你去到外面的世界，或者商場也好搭車又好，你見到的廣告應該都是這樣的。我們正在投射未來的世界給你看。」

除了動態海報之外，靜態海報作品同樣為觀眾投射未來，例如展示最新的印刷科技。「商業與廣告組別」金獎得主是來自德國的Bank/Graphic Design Today，他們為出版社設計的海報《精美書籍的藝術》，可顯示每本訂裝書籍的書脊格式相同，但物料、顏色及圖案不同，鄧民亮補充︰「如果摸得到的話，（海報中）每個書脊的圖案亦是獨特的。」原來書脊圖案用上特殊的浮雕絲網印刷，有凹凸不平的觸感；可惜為免破壞展品，觀眾不能觸摸海報。

同組銅獎得主是日本設計師海士智也的海報《創造的場所》，為印刷公司宣傳印刷科技，例如在有燈泡圖案的海報，便藉着計算圖案中銀色圓點的反光面，讓觀眾在不同位置觀看時，可看見海報有不同顏色的圖案浮現。海報統一為公司宣傳這些最新印刷科技，是相得益彰的組合。

入選作品 來自中國的最多

入選及獲獎作品共有116組，來自中國的最多，超過30件。鄧民亮說中國的設計行業正發展成龐大產業，並且能掌握設計語言的國際潮流，因為4名評審只有1人來自中國，其餘來自瑞士、日本及德國。中國設計師在意識形態組別獲得4個獎，當中以霧霾、南京大屠殺、環境等為主題，多以漢字為主軸創作，鄧民亮表示今屆三年展字體設計特別豐富；由於意識形態組別多屬設計師的自發創作，海報作品亦反映內地設計師關心的議題。

整體而言，三年展的海報傾向歐洲的設計風格，來自歐洲的入選海報加起來逾40％，當中亦有部分國家罕有入圍，如羅馬尼亞及白俄羅斯。來自非洲埃及的兩件海報亦令人印象深刻，分別關於婦女權益，以及有人文與暴力關係的元素。鄧民亮強調看海報重點不是「睇個image」，而是「睇個message」。

香港有7份作品入選，包括在「商業與廣告組別」獲銀獎的c plus c workshop作品《探》。入選設計師除了知名的又一山人、靳埭強等，亦有年輕設計單位，如MAJO Design和NOT TOO LATE。被問到是否有較強政治意味作品入選，鄧民亮表示有人遞交此類型作品，但他認為很多都太直白；亦由於三年展收集海報年期為2016至2021年，被問到是否有關於香港政治活動的海報投稿？鄧民亮回答︰「不入選哪些（作品）我們就無謂去評論了。」●

靜與動——香港國際海報三年展2021

日期︰即日至2022年2月28日（周二及年初一、二休息）

時間︰上午10:00至晚上6:00或7:00

地點︰香港文化博物館（沙田文林路1號）

網址︰bit.ly/3Ee3AOj

文：胡筱雯

圖：香港文化博物館提供

編輯：歐陽德智

美術：謝偉豪