沙發薯：在利物浦的「異類」美甲男

立法會選舉沒什麼討論價值，今年幸好有MIRROR帶旺娛樂圈，又適逢年尾頒獎禮，所以這陣子香港人突然又八卦起來。當然，大家吃最多花生的當然是圍繞王力宏一家吧。愛理人家私生活，或者就是人類的本性，所以真人騷如The Real Housewives可以長做長有，全球各地都有自己版本，大家仍然看得津津有味。不過，這次要介紹的是BBC Three的紀錄片Nail Bar Boys，罕有地窺探在美甲店工作的男士生活。

歐洲美甲店的人氣或者未及香港，但仍然有一定捧場客，不少愛靚女士都會幫襯，時不時修甲。不過，歐洲美甲店通常都是東南亞人營運，美甲師亦主要是東南亞或東歐女士。不少英國美甲店為減輕開支都會剝削員工甚至用非法勞工，故常涉及人口販賣，所以美甲不是獲歌頌的行業，大眾的眼光亦是停留在新聞中看到的那些可憐非法女勞工的印象。

互相扶持勸戒賭

所以能夠在電視上看到Nail Bar Boys其實意義甚大，因為這不止是有關美甲店，而是有關一班男美甲師，應是首個探討在英第二代越南移民的英國電視節目。節目只有3集，講述6個在利物浦美甲店一起工作的年輕英國／越南男士。他們都是在學校表現不好，沒繼續學業，經親戚朋友介紹所以到美甲店工作。6人不止是同事，更是好朋友，互相扶持，十分有愛，像Bruno一直有賭博成癮的問題，最近他又開始用盡所有錢賭博，幸好被其他5人發現。他們原來各自都有賭癮問題，深明沉迷賭博的代價，所以他們用盡各種方法勸Bruno戒賭，做盡好友責任。

節目另一焦點是他們的戀愛生活。6人在情場上都沒有什麼好際遇，全是單身。東南亞男性在歐美一直不是特別吃香，女性的眼睛都集中在白人或黑人身上，這是已知的問題，有不少討論，所以這6個美甲男士還是單身絕不意外。歐美不特別覺得亞洲男生性感有型，其中一個原因當然是與媒體及流行文化有關。當電視電影都鮮有亞洲演員或角色，而每每亞洲人都擔演閒角，那大眾自然不會特別愛慕這社群吧。

節目當然亦有觸及身分認同的話題：Astro與Kenny二人雖然在利物浦出生，滿口典型利物浦Scouse口音，基本上不怎樣懂說越南話，一生只到過一次越南，但他們仍然不覺得自己是英國人。學術研究都指向通常第三代移民才會正式接受新的國民身分，在這個例子中正好應驗。

文：陳Damon（chandamon.com）