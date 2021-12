beauty：塗上銀色眼影 添加閃粉 煙熏眼妝 冷艷高貴形象

不少香港女生也傾向選擇黑、啡色調的煙熏眼妝,雖然看起來神秘迷人,不過若暈染效果處理得不好的話,很容易弄出骯髒的感覺。化妝師Chris Lam認為簡潔的冷色調眼妝,可塑度甚高,能塑造出冷艷感覺,亦能予人清新高貴的味道。

煙熏眼妝的特色在於層次感,透過由深到淺的色彩漸層,達至煙熏的迷濛效果。一般來說,日常煙熏眼妝只需在眼頭和眼窩加入珠光,微微提亮眼妝便足夠,不過在這個派對版本中,Chris特別大面積塗抹上淺色度的銀色眼影,塑造出誇張妝效。而他亦在塗抹眼影後,添加一些閃粉,令妝容更富立體感。在繪畫眼線時,他提醒:「不要畫得太粗太重, 否則便會破壞眼影的層次,一條幼細向上揚的眼線便已足夠。」

即使煙熏妝的眼影夠搶眼,Chris認為絕不可以忽略睫毛,「塗上睫毛液才能令眼妝看來更完整,建議使用濃黑色的睫毛液,提升雙眼的明亮感。在塗睫毛時,可以着重眼尾部分,令眼形看起來更修長。」至於唇妝部分,他建議塗上glossy感的粉紅口唇,塑造出整體妝容的閃亮的感覺。他亦特別分享上妝貼士:「可以在上口唇前,先塗上睡眠唇膜,讓雙唇得到足夠的滋潤,從而令妝效更為持久。」●

華麗浪漫衣著元素

華麗、浪漫向來是晚裝造型的關鍵詞。選擇以高貴冷調造型示人,除了可佩戴晶瑩透徹的水晶首飾作焦點,亦可以挑選飾有羽毛元素的晚裝裙,為造型注入神秘靈動感覺。至於身上的其他配飾,亦應以銀色為主題,貫徹整體造型的冷艷格調。

Chris Lam

入行20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。●

畫上紅黑眼線 金色眼影襯托

Amy Winehouse玩味形象

無論是任何節日的派對,最重要當然是要夠氣氛。「角色扮演」向來是甚受歡迎的派對主題,對於喜歡音樂流行文化的樂迷來說,固然會向偶像、經典人物致敬。誰的形象既鮮明,又永遠不會讓人忘記?已故靈魂樂歌姬Amy Winehouse絕對是其中一人。2021年是她逝世的10周年,大家除了懷念其低沉渾厚的嗓音,亦可以一身妝容,重塑她獨特鮮明的招牌造型。

Amy Winehouse並非美女,也從來沒有以「fashion icon」自居,不過,她別具一格的形象卻予人深刻印象。沒有漂亮精緻的五官,反而讓她化妝時更為自如,一雙「筆法奔放」的粗黑向上揚的貓眼線,更是她獨有的個人標記。

化妝師Chris Lam就以她的招牌眼妝為靈感,為大家示範「工整」版本的graphic eyeliners,並用上Amy Winehouse喜歡的黑、紅色配搭作主調。繪畫眼線的難度在於要確保雙眼的眼線一致, 他教路:「可以在眼尾位置貼上黏雙眼皮膠紙作定位,幫助找尋兩側眼線尾端的平衡點,然後沿着膠紙的邊緣落筆。此外,亦可以避免把眼線畫歪。」若需要修改的話,可使用尖頭棉花棒或扁平遮瑕掃蘸取小量遮瑕膏(或卸妝液)以修正任何錯誤的線條。雖然眼妝以兩條黑、紅色眼線為重點,不過Chris亦有在眼窩位置掃上金色眼影作襯托,「這樣才能夠令黑、紅色眼線更為顯眼,整個眼妝看起來才更具立體感。」至於唇妝部分,他認為可以鮮艷的紅唇來呼應誇張的眼妝,並且運用紅色唇筆勾畫唇線,令唇部線條輪廓更為鮮明。●

美式復古衣著造型

Amy Winehouse的招牌形象,除了高聳髮髻與厚黑眼線,她的衣著亦同樣極具個人特色。整體傾向美式復古風格,她尤其喜歡胸衣剪裁的貼身短裙,加上顏色鮮明的配搭,如黑拼紅,黃撞黑,帶有懷舊Pin Up Girl的俏皮性感;在連身短裙上配以腰帶,亦是她的標記之一,用作突顯女性腰部曲線。●

查詢:Benefit Cosmetics 2116 9857(金鐘廊Lab Concept店) Dolce & Gabbana 2500 0555 (置地歷山大廈店) Farfetch www.farfetch.com/hk Hourglass 2110 0168(時代廣場專櫃)

Jimmy Choo 2525 6068(置地廣場店) Kanebo 2151 2838(銅鑼灣崇光百貨專櫃) Laneige 2110 1761(海港城店) Make Up For Ever 2154 1151(時代廣場店)

RMK 2157 3219(尖沙咀FACESSS專櫃) Roger Vivier 2500 0555(置地廣場店) Sephora 3168 4088(ifc店) Swarovski 2530 9133(中環畢打街店) The Outnet www.theoutnet.com

Valentino 2907 2332(利園商場一期店) Valentino Beauty Boutique 2323 3828(海港城店) YOOX www.yoox.com/hk 連卡佛 2118 2288(ifc店)

文:劉詩言

模特兒:Ting Yan(Elite Asia)

化妝及髮型:Chris Lam、Kyo Lee

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

