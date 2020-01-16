果醬×氣泡茶 DIY香甜雞尾「酒」

【明報專訊】Fortnum & Mason以氣泡茶創作多款無酒精或有酒精的雞尾酒，最常用到以清香、較百搭的Fortnum's無酒精氣泡茶為基底，配出既有茶香，亦和果味相配的雞尾酒。餐廳特別教讀者製作2款特飲，好讓大家在家慶祝佳節！其中無酒精雞尾酒Peach Condition，從意大利Bellini雞尾酒擷取靈感，桃蓉和香橙醬散發甜美果香，餘韻帶茶香；另一款有酒精雞尾酒皮埃蒙特冰茶（Piedmont Iced Tea），橙香徘徊在茶香間，清新宜人。
● 特調1：Peach Condition
材料：
Fortnum's香橙香檳果醬…4克
Fortnum's有機氣泡茶…125毫升
Peach Puree 白桃蓉… 20克
做法：
1. 調酒搖杯中加香橙香檳果醬和白桃蓉，混和
2. 加入氣泡茶，蓋上杯蓋，搖勻，隔篩倒進香檳杯（圖2）即成
● 特調2：Piedmont Iced Tea
材料：
Fortnum's白福爾干邑V.S.O.P…25毫升
Punt e Ｍes或其他意大利香艾酒…25毫升
檸檬汁…20毫升
黃糖方糖…1粒
Fortnum's有機氣泡茶…適量
冰塊…適量
裝飾：
橙…1瓣
做法：
1. 杯中加方糖和小量氣泡茶，攪拌，直至糖融化
2. 加干邑、檸檬汁和Punt e Ｍes，拌勻。加冰塊至滿杯，倒進適量氣泡茶，放上一瓣香橙裝飾