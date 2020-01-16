果醬×氣泡茶 DIY香甜雞尾「酒」

【明報專訊】Fortnum & Mason以氣泡茶創作多款無酒精或有酒精的雞尾酒，最常用到以清香、較百搭的Fortnum's無酒精氣泡茶為基底，配出既有茶香，亦和果味相配的雞尾酒。餐廳特別教讀者製作2款特飲，好讓大家在家慶祝佳節！其中無酒精雞尾酒Peach Condition，從意大利Bellini雞尾酒擷取靈感，桃蓉和香橙醬散發甜美果香，餘韻帶茶香；另一款有酒精雞尾酒皮埃蒙特冰茶（Piedmont Iced Tea），橙香徘徊在茶香間，清新宜人。