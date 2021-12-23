無酒精大人細路同Cheers 柔和氣泡茶 高雅似香檳

Sparkling tea，一般譯做氣泡茶，基本概念是將二氧化碳氣體融入冷泡茶，使它碳酸化。茶色具光澤，氣泡細膩溫和，入口順喉舒服，不像汽水的大氣泡和帶有刺激的感覺。當中以茉莉花茶為基底的氣泡茶最受追捧，原因是茶味清香，加上茶色最接近香檳的金黃色，特別受歡迎。

其實數年前，本港早已出現過丹麥品牌Copenhagen出品的氣泡茶，惟當時迴響薄弱；直至近兩年陸續有新品牌推出，並於高級超市、酒舖上架，甚至出現在星級酒店的餐廳menu上，氣泡茶終於備受注目。

現時本港主要有4個氣泡茶品牌，包括2017年創立、自稱首創Sparkling tea的Copenhagen，供應5款單品茶及混合茶；英國逾300年品牌Fortnum & Mason，主打混合茶的氣泡茶被不少網民評為最美味的氣泡茶之一；同樣來自英國的Saicho，選用高質單品茶葉製作，經常出現在高級餐廳及五星級酒店內。以上3個品牌均有添加濃縮青葡萄汁、葡萄漿或其他材料，以增添風味和層次；最後是本港手工有氣飲品的Mindful Sparks，於2020年創立，現有7款和茶相關的飲品，例如無糖有氣茶、「雪糕」碳酸焙茶、柚子碳酸玄米茶等創新口味，茶味突出不死甜。這4個品牌不約而同觀察到不喝酒人士出席派對、酒會等社交場合時，沒什麼合適的飲品，因而設計出氣泡茶。

長時間低壓碳酸化 氣泡更幼細

說氣泡茶是高級飲品，所言非虛。現時大部分氣泡茶都以類似洋酒瓶來盛載，丹麥及英國的氣泡茶，每支容量約750毫升，而售價由200至逾400元不等；至於本地品牌Mindful Sparks的氣泡茶，以220毫升的類似啤酒樽盛載，售價由28元起，相比普通的碳酸飲品仍較昂貴。

製作時間長是價格偏高的其中一個原因。Saicho和Mindful Sparks均表示，氣泡茶的整個製作需時至少3天。記者深入Mindful Sparks的工場，了解有氣伯爵茶和普洱茶製作過程。創辦人Winston Lau表示，首先要用加熱機將過濾水煲至沸點，達至低含氧量狀况，再用零下5℃製冷器把水極速降溫至6℃。將原片茶葉加入低氧水，並於6℃低溫下冷泡22小時，茶葉在低溫下不會釋放苦澀味。泡好茶後再降溫至3℃，並於指定壓力將二氧化碳氣體溶入茶中12至24小時，成為有氣冷泡茶。有氣茶經長時間低壓碳酸化，氣泡變得更幼細。入樽前先檢查氣泡茶品質，接着在半自動化系統內入樽及封蓋，最後消毒風乾。記者試飲，伯爵茶茶香和柑橘香平衡得宜，沒茶澀味，微泡口感帶來新鮮感。普洱則味道濃郁，回甘微弱。每家品牌的製作配方不同，有些冷泡時間需長達24小時，有些混合不同茶葉、果蓉等材料，令製作時間有變。

稀有茶系列 精選春摘鳳凰單叢

另一個價格昂貴的原因是使用靚茶葉。以Fortnum & Mason最經典的氣泡茶來說，品牌落本選用8款有機認證的高質茶葉，入口茶味層次豐富，餘韻清幽。而Saicho於2019年推出氣泡茶前，花了近2年試過來自世界各地超過100款茶葉，最新推出稀有茶系列（Rare Tea Collection）Eight Immortals亦選用潮州鳳凰山的春摘鳳凰單叢茶為基底。

Sparkling Tea不光可單獨飲用，也可搭配食物。181 Fortnum & Mason餐廳推介以甜美的玫瑰氣泡茶，搭配煙熏魚、夏日沙律等美食。香港君悅酒店亦跟上潮流，在自助餐餐廳茶園、中菜食府港灣壹號、日本餐廳鹿悅及The Teppanroom均引入Saicho的茉莉花茶和焙茶氣泡茶。酒店餐飲部總監Gerhard Passrugger分享，茉莉花茶適合配搭海鮮類，焙茶則十分適合秋冬享用，與煙熏食物、菌類和栗子甚為搭配。當中港灣壹號的「嘗悅之味」套餐更大玩pairing，椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦可搭配氣泡茶，提升鮮味。Gerhard指客人反應很好，大讚層次和風味豐富，認為香港人多不飲酒人士，十分看好氣泡茶未來的發展。Fortnum & Mason的調茶師則教路，宜用香檳杯（圓圖）飲氣泡茶，因杯底的錐形凹槽設計可讓氣泡更悠長、持久。●

Fortnum & Mason

地址：尖沙嘴K11 MUSEA地下022號舖

查詢：3916 8181

網址：www.181fortnums.com.hk

Saicho

運費：每單$80運費，購滿$800免運費

（指定偏遠地方除外）

網址：hk.Saichodrinks.com

Mindful Sparks

查詢：9313 1572（WhatsApp）

網址：www.mindful-sparks.com

香港君悅酒店

地址：港灣道1號

查詢：2584 7722

網址：www.hongkong.grand.hyattrestaurants.com/tc

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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