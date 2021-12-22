高性能 低矮流線設計 電動房跑超爽疾馳

雖然車身高的SUV成為主流車款，但不代表房車或跑車不受歡迎，尤其是「高性能配純電動」這組合，放在線條流麗的房跑車身上，肯定比SUV來得吸引。當親眼看見線條低矮貼地的e-tron GT，第一印象會覺得它帶來的駕乘快感一定會比相對笨拙的SUV高得多。

e-tron GT 4門5座位 能文能武

奧迪e-tron GT雖然車身線條低矮，但它不是純種跑車，而是一部設有4道車門及最多可供5人乘坐的行政級GT房跑車。這種結合高性能GT跑車流線形車身線條及多門多座房車實用優點的車款，在過去10年備受高消費力車迷追捧，保時捷、平治、寶馬等高級廠牌都有推出自家型號，雖然銷量未如SUV，但在街道上吸引的目光卻直逼超級跑車。

奧迪雖然一直有推出多款不同級數的跑車及高性能房車/旅行車，但令人留下深刻印象的行政級GT房跑車卻遲遲未見影——直至配備純電動驅動系統的e-tron GT登場，才總算填補了這位置的空缺。

操控靈活 轉彎利落

和其他4門GT房跑車一樣，e-tron GT的車身實際尺碼比肉眼估算的大：車身長度接近5米（總長4989mm），闊度接近2米（總闊1964mm），只是由於車身高度被刻意降低（以配合跑車身分及營造低重心的貼地駕駛感），才令「大車感」不及長度相若的傳統房車。雖然車身尺碼肯定屬「大車級」，電動摩打輸出的動力亦比大部分電動車都要充沛得多（最大馬力及扭力分別為475匹及630Nm），但其操控依然靈活，轉向反應直接敏銳，在彎多而路面不算闊的西沙路及大網仔路一帶來回游走，可感受到轉彎動作清脆利落，車頭指向準確，車身、車尾動態也比一般同價位豪華房車穩定得多，毋須太費勁就可以將車開得爽快穩定。

動能回收3級設定 減少對車速影響

試駕新款電動車時，往往會被「一望無際」的數碼顯示屏，以及令車子突兀地減速的動能回收系統弄得有點不知所措，但e-tron GT在這兩點卻沒有令駕駛者難以適應。雖然其儀表板及中控台也是數碼顯示，但沒有盲目追求誇張尺寸，屏幕大小恰到好處，而且空調系統及部分功能開關採用實體按鈕，這對大部分駕駛者來說，操作更直接就手，不用重新學習使用繁複的數碼界面。

至於電動車必備的動能回收系統，e-tron GT當然亦有提供，而且附設3級設定，只需透過軚盤後的「加減掣」就可調校。除了操作順手，其對車速的影響程度亦不像其他電動車般予人「明顯介入」的感覺，車主可以操作傳統汽車的方式駕駛這部高性能電動車，不用擔心能量回收會影響行車的整體順暢度。

續航488km 滿足日用車要求

總括而言，奧迪e-tron GT是一款以高性能駕駛為主題，同時比傳統跑車實用及提供相對合理車廂空間的新款電動車，它提供豐富的標準及附加設備供買家選擇，而且外形辛辣，車廂用料高級，電池續航力又符合日用車要求（廠方數據為充滿電後可行駛452至488km），適合追求操控快感而且每日也要開車出門的車迷。●

Audi e-tron GT quattro

車型：4門5座位電動房跑車

摩打：同步雙電動摩打

電池：93.4kWh鋰離子電池組

馬力：350kW（約475匹）

扭力：630Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4989×1964×1413mm

軸距：2898mm

極速：245km/h

加速：0-100km/h，4.1秒（boost模式）

耗電：21.6-19.9kWh/100km（WLTP標準）

續航：452至488km（WLTP標準）

售價：$1,398,000起（參與政府「1換1」舊車換新電動車計劃，原價為$1,588,000起）

查詢：2291 0000

文：莊達民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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