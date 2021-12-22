點止腕表袖口鈕 型男派對亮「飾」

文：劉詩言

模特兒：Ace（A1M Management）

化妝及髮型：Emma Ma（Make Up For Ever Academy）

近年，時尚界掀起「無性別時尚」概念，除了時裝設計師把衣服的性別模糊化，亦有高級珠寶品牌如Tiffany & Co.推出男士專屬系列，打破大眾對男士配飾離不開腕表、袖口鈕的刻板印象。日本高級珍珠品牌Mikimoto近年也積極開拓潮男市場，除了找來備受男女時裝迷追捧的COMME des GARÇONS合作推出聯乘外，更推出走型格路線的黑珍珠系列，一改珍珠予人女性化及優雅的形象，吸引男士目光。

寶石忌選女性化設計

雖然大眾對男士佩戴首飾的接受程度愈來愈高，但建議男士還是要避免挑選過於女性化的款式。以鑲嵌寶石的首飾為例，圓形、橢圓形、公主切割、水滴造型的寶石，由於其柔和的弧形線條，男士佩戴後，大多予人格格不入的感覺。男士宜選擇簡潔、以方形切割為主的款式，當中的稜角能突顯穩重及陽剛氣質。至於色系方面，建議選擇單一顏色為主，並以冷調色系為佳，例如是透明、黑或藍的寶石，整體看來更能體現男人味，亦容易配襯。

同樣道理亦可應用到水晶首飾上，龍頭品牌Swarovski一直以浮誇閃爍設計獲得不少人歡心，自時尚達人Giovanna Engelbert於2020年接任品牌創意總監一職後，把設計推向更大膽的路線。一款出自她手筆的choker頸鏈，以一排巨型的透明枕形切割水晶為重點設計，並透過爪鑲方式讓水晶產生漂浮的錯覺，極具戲劇感。除了適合女士配搭黑色晚裝，男士亦可用來配襯basic wear，令造型變成具看頭的party look，外披一件型格的連帽外套作平衡，塑造剛柔並濟的形象。

粗獷金屬突顯陽剛味

金屬首飾是另一種男士經常佩戴的飾物，無論是吊墜頸鏈或鎖鏈形銀手鏈，都是主流選擇。想透過配飾來提升個人形象，首飾的尺寸往往是關鍵。數十年前，也許受傳統黃金首飾文化影響，有些人不但喜歡佩戴黃金頸鏈，且追求粗大，以突顯自己的「財氣」。當然，時至今日這觀念已逐漸改變，但男士一般較高大強壯，宜選擇體積具分量的首飾，更能突顯陽剛味。在Celine 2021秋冬男裝系列中，可見一款極粗身金屬環扣頸鏈，流露Hedi Slimane筆下一貫的搖滾氣息， 即使配襯古典的白色高領荷葉邊襯衫，依然是他筆下那個叛逆男孩，由此可見鮮明配飾為造型帶來的影響力。

在派對場合中，往往可藉着身上的獨特配飾與陌生人打開話匣子。首飾以外，男士想為派對造型注入亮點，還可以靠精緻的配件。像是Prada推出的多款配有鏈帶的拋光皮革配件，可當作小手袋，當中運用了三角形圖案塑造立體感，令帶金屬光澤的皮革更突出，能為一身黑色衣著增添亮點，兼呼應派對玩樂氣氛。再玩味一點有什麼選擇？Louis Vuitton咖啡杯造型手袋，相信是近期大熱。這隻特大「咖啡杯」，出自品牌已故男裝藝術總監Virgil Abloh的手筆，他以各種早上日常活動的元素為設計靈感，配合大家節日時由朝玩到晚的造型。●

查詢：Celine 2779 1202 Givenchy 2763 5218 Louis Vuitton 8100 1182 Prada 2522 2989 Swarovski 2530 9133

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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