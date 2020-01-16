教大GPS：快樂的追尋

快樂，從來都在很容易與很困難之間。還記得兒子在3歲左右，有一回在街頭對我說：「爸爸，為什麼街上的哥哥、姐姐，個個都好像很不開心似的呢？」也不記得當時是怎樣回應他了。但知道，只要有充分的愛，小孩子本質上大抵都是傾向愉悅的。雖有用不完的精力，有問不完的問題，有玩不完的遊戲，有數不完的學習，有無止境的挫折，但整天也總是笑嘻嘻的。只是當人慢慢長大，漸懂世情，在遇上了各式學業及社會挑戰後，笑容才不見了，反而要去追尋與生俱來的快樂！

分享人生視野 發掘快樂之道

課程由定義快樂入手，先檢視一般人心目中的快樂究竟是什麼？這裏會借用幾種心理學理論及社會研究的成果，也會運用東西方多位前賢大哲對這方面的說法，即如：心理學家怎樣研究快樂、社會研究怎樣說、佛教怎樣拆解快樂等，去給學生參考。然後，是讓學生分享自己的看法。

之後，是透過近20年於西方幾套大熱的性格類型理論，包括：5大性格特質、9型人格等，去給學生玩些「自我認識」的遊戲，讓他們「從森林去看見樹木」、「從類型去發現自己」。換句話說，就是讓他們從性格類型的角度去再次發現自己的「強弱機危」，繼而思考怎樣才能「揚長護短」，去發掘自己的天賦，承認與面對自己的內在需要與恐懼，好好規劃自己未來的人生與事業。

計劃中，會邀請一個曾在「學苑」修讀的長者，去分享他退休後的慢活養生之道；一個曾任職社企高層的背包旅行作家，分享他的獨特人生追求；一個於40歲左右就退休的投資生意人，分享他的金錢觀；一個舊同事兼玩具收藏家，分享他的玩樂眼界；一個幾乎全盲的學者，分享他的尋找知識之路；以及一個曾經艱苦經營的爬蟲店東主，分享他與動物之間的有趣故事！

最後，筆者會談談快樂與家庭、伴侶、人際與工作之間的關係，也會分享我的人生視野及對快樂的看法。希望透過與學生一起思考、一起學習，讓他們尋回與生俱來的快樂。

文：黃偉鴻（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第377期]