潮媽寶典：港姐張嘉兒的正面管教

當選港姐冠軍後，張嘉兒進入娛樂圈，拍劇、做司儀、參加綜藝節目，樣樣都沒少。成為公眾人物後，免不了被人評頭品足，對於自己的外形、演技、能力被質疑，嘉兒坦言曾受到打擊：「剛出道，心頭只有一個『勇』字，工作非常忙，沒時間想太多。三四年後，突然變得非常沒自信。後來我意識到生命不僅只有工作，我決定發掘其他興趣，繼續深造公共衛生碩士課程。多加嘗試，人就變得正面起來。直至擁有家庭，世界便完整了許多。」

生育後身體不止屬於自己

生完小孩後，嘉兒才知道自己原來可以付出很多：「我的身體不屬於自己，而是整個家庭。」她欣然迎接母乳餵養大作戰，兩個女兒加起來，餵了足足3年半的母乳。嘉兒又採訪了365名媽媽，了解她們母乳餵哺的困難，包括身體原因（缺奶、乳腺堵塞）、得不到家人和社會支持等，繼而以自身經歷，為新手媽媽解難。

曾經因欠缺自信而淡出幕前的嘉兒，為人母後回歸，拍下不少影視劇，大獲好評。前段時間還參加綜藝節目，大跳熱舞：「我從沒學過跳舞，但就是要挑戰自己的軟肋，讓女兒看到媽媽在不斷地努力，不輕易放棄，我要成為她們的榜樣！」筆者做了媽媽後也深有體會，言傳身教才是最有力的教育，你想孩子成為怎樣的人，你就首先要成為那樣的人。

不打罵罰 提問代命令語氣

隨着女兒長大，嘉兒開始面對管教的難題：「我的脾氣曾經被兩個古靈精怪的小魔女消耗殆盡，令親子關係變差，真的很無奈。直至我接觸到正面管教，情况才好起來。」何謂正面管教？嘉兒解釋：「正面管教是一種既不懲罰，也不嬌縱孩子的管教方法，避免打、罵、罰、威脅等負面行為。先和孩子建立良好的連結，給予歸屬感、價值感，再通過啟發、鼓勵等方案，改善孩子的壞行為。家長們對待孩子應是堅定而溫柔的。」

正面管教也是語言藝術，嘉兒分享道：「當我們不想孩子做某些行為，不要用命令式的語氣禁止，而應改用提問的方式聊天，既可緩和關係，還能培養孩子獨立思考的能力。」

沒有人天生會做媽媽，我們都在摸索中和孩子一起成長，正面管教是親子共同的訓練。從摘下港姐桂冠，經歷被質疑，再到現在以正面潮媽形象，活躍於幕前及育兒平台，嘉兒的經歷告訴我們，新時代潮媽需要不斷學習，不斷更新自己！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第377期]