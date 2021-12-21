善養救未來：古人對待孩子的方式

6個模式反映教養文化轉變

心理史學家萊．德莫斯（Lloyd deMause）發現幾千年來，全世界的教養文化傾向透過6個獨特模式演變，隨時代更替，某個模式會成為當時主流。

殺嬰模式：古時，許多地方都不視嬰兒為人，嬰身被殘割，當作祭品，或孩子被虐待、當作奴隸。直至中世紀，部分教會才明確禁止殺嬰。

遺棄模式：雖然社會上有更多人不認同殺嬰，但遺棄嬰孩成了新趨勢。那時孩童也常被當作奴隸，性虐待極之常見。

矛盾模式：14世紀開始，西方愈來愈多人不接受遺棄孩子，但因他們相信兒童是邪惡的，故要訓練他們絕對服從，當時流行方法是毆打和嚴厲懲罰。工業革命初期，兒童被迫當童工，在極不人道的環境下工作，導致不少出現身心殘障。後來，雖然兒童接受教育，但教師會用刺棒和鞭子毒打孩子，上課時會把孩子綁起來，扣上鐵頸圈，防止他們移動。當時教育理念是必須令兒童恐懼，才能令他們學習。

侵擾模式：到了18世紀中期，終於有人提倡孩童可以玩樂，大眾開始對兒童有少許同理心，也有人反對體罰，但情感上仍然跟孩子疏離。再過一個世紀，法國禁止學校鞭打孩子，但英國及美國的學校仍持續體罰。大部分國家都嚴格控制孩童紀律，打壓他們的情緒，並流行用鬼怪嚇孩子，使他們服從。英國在1874年才立法禁止童工，美國要到1938年才禁止。19世紀末，兒童享樂和受教育的權利普及。直至1885年，世上才出現第一個兒童遊樂場。

社會化模式：時至19世紀末至20世紀，許多文明國家立法保護兒童不受虐待，也愈來愈多人反對體罰。社會化模式教養着重孩子紀律，好與壞行為標準分明，重視教出有生產力和服從權威的「乖」孩子。孩子行為愈「好」，就愈代表父母教養成功。為令孩子行為符合大人期望，社會化模式的自動反應是控制孩子行為；常見方法是輕微體罰、言語懲罰（例如羞辱），以及用獎勵和讚美來令孩子順從。

踏入21世紀，不打罵的教養法逐漸普遍，這是育兒歷史上非常大的進步。 縱然如此，這些溫柔教養法背後的信念，大部分仍建基於社會化模式，焦點在於改變孩子多於理解孩子情緒發展，普遍觀念是認為孩子不哭不生氣、沒「負面」情緒才是好，「過度的」同理心會寵壞孩子。

輔助模式（善養）：父母能分辨自己與孩子的需要，並以最大同理心支持孩子活出真我。我們的教育從沒提到有關教養或童年的歷史，但當首次從《善養小童成大同》一書的原著了解育兒歷史後，我們更明白今天學童情緒、家庭及人際關係問題的來源，亦對所有父母多了一份體諒。畢竟我們都是這教養進化歷程的一員，一代一代地集體承受了重大的創傷。我們推動善養（輔助模式教養），也是因為看到社會化模式在同理心上的缺乏。善養精神並不在於沒有打罵，或是一個表面和平的親子關係，而是在於人與人之間的心靈連結，能否接納自己和孩子的真實情緒，能否自我實現、療癒和成長。

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文：黃斯薇（教育大同聯合創辦人）、張惠侶（教育大同聯合創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第377期]