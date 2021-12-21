解鎖孩子心：點樣講孩子先會聽？

原則一：積極聆聽

「點樣講孩子先會聽？」的兩大原則：

父母可先聆聽孩子的想法和心情，例如小軒常常提到「被針對」，也許事實並非如此，但孩子當下的情緒，感受到的是「委屈、被忽略」。父母若立即糾正，或否定他的情緒，會使他感覺被責備、不被諒解，因此拒絕和反抗父母的意見。

如何讓孩子感到被聆聽？我們可以嘗試這樣回應：

重複敘述（restating）：父母用自己的說話，重新敘述（paraphrasing）孩子的想法，例如：「我聽到你剛才的說話。你的意思是……」

總結/概述（summarizing）：確認自己沒有誤解孩子的意思，例如：「所以你剛才說的是……對嗎？」

原則二：讓孩子感受被理解

兒童發展專家丹尼爾‧席格在《教孩子跟情緒做朋友》一書中提到，當孩子處於情緒當中，表示他的左右腦跟上下腦都處於分裂的狀態，除非父母能夠回應孩子右腦的情感需求，否則理性難以發揮作用。所以要小軒把教導聽進心裏，父母要讓他感受到自己是被理解和被明白。

引導孩子辨識情緒 重新連結

我們可以嘗試這樣回應來協助孩子表達情緒：

情緒標籤（emotion labelling）：嘗試替孩子辨識他們的感受，例如：「你感到十分失望。」

確認（validation）：易地而處，以同理心看待子女的困難，例如：「你面對的情况不容易，這的確令人感到難過。」

當孩子的心再次與父母「連結」起來，能夠恢復對話，我們會頓然發現，孩子的狀况並沒有我們想像中的糟糕，他們猶如受了傷的小刺猬，需要時間和空間消化內心的情緒，然後再次勇敢去面對生命中大大小小的困難。

有人說，這代孩子不容易教，有時還有很多的「投訴」。歡迎閱讀EDIT Workshop教養文章：《青少年對父母的「控訴」，到底想表達什麼？》

網址：editworkshop.com/parenting-blog-03mar2021

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第377期]