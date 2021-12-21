親子筆陣．民房四寶：給孩子最重要的是什麼？

缺乏關懷 孩子卑微如塵垢

只需要有一個人信任你、相信你，你就能有繼續前行的力氣。可是，現實中有太多孩子就連一個信任自己的人也沒有。想起過去在探訪時所認識的，一個來自單親家庭的男生，他就是這樣。父親對他的要求很高，但關係疏離。「爸爸說成績不好，就沒有資格跟他一起生活。」男生無奈地說。不幸的是，他的老師也沒有給他太多的注視或關懷。他也不太知道，為何自己總是感到疲累、沒有動力，早上常因睡過頭而遲到，即使回到學校也不能集中精神。他說望着老師派來的工作紙，腦袋就無法正常運作，完全讀不進任何字句。很多時候，他就索性伏在桌上，任由自己被放棄，事實上，不管他在堂上做什麼，老師早已不再理會，也不相信他有進步的可能。

我曾問他如何看自己，沒有想到，他把自己形容為一堆塵垢，就是任何人也想把他撥走。看着他，心裏有着說不出的酸。邀請他來中心找義工教他做功課，起初他也推說不需要，經過不斷邀請，他勉強來了，一次、兩次、三次……漸漸認識他更多。他是一個聰明的孩子，常有很多古靈精怪的主意。有天，同工請他和另外兩個孩子一起設計活動宣傳海報，開始不久，他就說什麼也想不出來，另外兩個孩子就揶揄他是塵垢，說他沒有貢獻、坐享其成。於是，他就像以往一樣伏在桌上，用行動告訴大家，他做不來。

給予信任 孩子獲前行動力

人就是人，怎可能是塵垢呢？ 我走到他們中間，輕搭着男孩，跟大家說：「他是一個認真的人，我們需要給他多一點時間，他很有設計的天分。」從他上來做功課時的觀察，他是一個做事認真的人，只需要給他多一點時間，他就可以專心地完成作業，而且常表現出豐富的想像力與創意。這一次在人面前給他的肯定，後來我才知道，原來成為了他一個小小的轉捩點。「從來沒有人這樣信任我，即使我不知道是否可以做得到，但聽到有人對我有信心，我很喜歡這樣的感覺，感到自己好有力量。」這番說話，是幾年之後，我在大學碰到他時，他給我說的。

作為家長或教師，我們都不要輕看給孩子的一句說話，因為它都帶着我們想像不到的力量，可以塑造孩子的生命，亦可摧毁他們的人生。沒有孩子願意放棄自己，重要的是，他們找到願意信任他們、相信他們可以做得到的人。即使在成長的路途上遇到困難，因着這份信任，他就有着前行的信心和力氣。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第377期]