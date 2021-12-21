家家有禮：賞扭蛋樹闖光影隧道 過紫色聖誕

【明報專訊】紫色，是很多人心目中最浪漫的顏色。在慈雲山中心舉行的「『紫』想同你過聖誕」，便以紫色為主題。7樓空中花園有逾5米高的巨型聖誕扭蛋樹，於夜幕間亮起閃耀光芒，配以聖誕祝福語的霓虹燈牌。樹身的透明盒內裝滿紫色及金色的波波，只要於活動期間參加「點『紫』波波大獎賞」，猜中所有波波的總數量，即有機會贏取豐富獎品。同場特設逾20米長、掛滿紫色燈飾的「光影隧道」，打卡一流！