本周FOCUS．採訪手記：發掘亮點 讓孩子活出光芒

三子成長路崎嶇 母耐心陪伴如一

老大3歲才學講話，由於有口吃問題，需要接受言語治療。因為說話不靈光，令他經常被同儕取笑，自我形象低落。「但他有踢足球的天分」。Doreen不斷在足球上栽培他，提升他的自信心，在高中時，甚至讓他到新加坡邊讀書邊接受專業的足球技術訓練。兜兜轉轉，昔日怕醜仔最終回流香港入讀香港大學，雖沒有當上職業足球員，但整個人也脫胎換骨。

次子擁有150超高智商，但與此同時，亦患有過度活躍症，小時候，經常因為擾亂課堂秩序被投訴。「他很有藝術天分，充滿創意。」於是，Doreen帶他離開主流學校，先後入讀鄉師自然學校和國際學校，讓他有更多發揮空間。今天，次子在大學攻讀藝術，由於找到目標，他已經毋須依靠藥物，也能專注起來。

老三約在4歲時，被發現扁桃腺一直有問題，阻礙呼吸，令腦部有輕微缺氧，發展比同齡小孩慢兩年。雖然Doreen願放慢腳步陪孩子走，但香港的教育步伐卻不能慢下來，於是Doreen安排壓力爆燈的老三完成小學後，休學一年，調整身心。結果這一年，老三學到更多，也漸懂欣賞自己，最終能重回主流中學念書。

這個講座，Doreen有幾句話令我很感動，她說︰「父母要欣賞子女的亮點，陪伴他們經歷困難。」此外，還要相信孩子，「或許有些事情，他今天做不到，但他不會一世做不到的，只是時間問題，我們要耐心等待」。願Doreen親身經歷，可以成為各位家長的借鏡。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第377期]