（4）韓系影樓打卡 cosplay櫥窗公仔

如果家中有寵物，今次亦是與牠們合照的好機會，場內有由韓國直送的寵物韓服，歡迎大家帶同家中主子一起前來selfie。

■INFO

人生照相館II - Colour Therapy

日期︰即日至2022年2月27日

時間︰中午12:00至晚上8:30，平日及周末每節150分鐘；聖誕節、元旦、農曆新年每節180分鐘（部分日子除外）

地點︰中環德輔道中173號南豐大廈2樓6號舖

票價︰$150；2021年12月25至27日，2022年1月1日、2月1至3日$180（大小同價）

購票︰KLOOK（bit.ly/lifephotostudiohk2）

網站︰www.facebook.com/LifePhotoStudioHK

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