（2）坐上鯊魚紮紮跳 玩住學海洋保育

「Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營」共有4大互動遊戲區，包含了STEM及運動元素，如讓小朋友坐着Baby Shark造型彈跳玩具，邊玩邊學清潔海洋的「走塑運動會」、在魚嘴中玩巨型變色波波的「彩虹波波派對」、肥皂泡樂園「叻叻泡泡實驗室」和小朋友最愛的舞蹈活動「嘟嘟營火舞會」，全部都富有深入淺出的海洋保育小知識，讓小朋友玩樂同時上一課寶貴的常識課。

■INFO

Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營

日期︰即日至12月31日

時間︰周一至四中午12:00至晚上7:30（共5節）；周五中午12:00至晚上9:00（共6節）；周六、日及特別日子上午10:00至晚上8:30（共7節），每節80分鐘

地點︰荃灣愉景新城中庭區1029至1030舖

票價︰周一至五$148，周六、日及特別日子$158（大小同價，身高超過80cm兒童需購票進場）

購票︰KLOOK（qrstud.io/kpx79t1）

網站︰www.instagram.com/p/CVmbosnhyJG

[Happy PaMa 教得樂 第377期]