聖誕好去處：（1）「歐遊」聖誕小鎮 潛入極地冰屋 樂遊市集 結晶樹打卡

文：顏燕雯

模特兒：Matilda Mak、Martha Mak、Zachary Hoo、Leila Ho

註：模特兒因拍攝需要而暫除口罩

為了讓留港過聖誕的大小朋友感受到歐洲聖誕小鎮的歡樂氣氛，一個集遊戲、打卡、購物、餐飲及表演於一身的Winter Wonderland冰雪奇幻國度已經悄悄來到亞洲博覽館。活動場內以歐陸聖誕小村莊為設計藍本，設有餐飲區、表演舞台，還有多個裝潢如歐洲小木屋的聖誕市集攤位，加上7米高的聖誕樹、飄雪場景和熱氣球攝影區，令人感到猶如身在外地過聖誕一樣！大會亦設計多個特色活動給大小朋友參與，包括充氣彈牀、冰屋體驗及互動光影聖誕樹等，大家還可在聖誕老人郵局為至愛親朋寄上聖誕卡，分享節日喜悅。

．Christmas Market聖誕市集

超過50個聖誕市集攤位集中於場地中央，排列成一間又一間充滿童話色彩的小木屋，當中出售各種聖誕食品、玩具、手工製品，甚至是送禮精選如泡泡浴磚、特色餐具、小電器等，絕不會讓大家空手而回！同場更有塔羅牌占卜及各式節日手藝的體驗工作坊，恍如置身嘉年華會。

．Santa Claus Post Office聖誕老人郵局

聖誕是向親友送上祝福的最佳時間！場內郵局提供多款特色聖誕明信片供大家選購（每張$30），大會備有顏色筆及原子筆，大家購買後可即場寫上祝福字句，並投進旁邊的郵箱寄出。

．Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡

放電首選遊戲乃長達30米的充氣滑梯，賽道內盡是各種聖誕主題如禮物盒、士的糖、聖誕樹等充氣裝置（圖2），適合6至12歲、身高在90cm至160cm的小童。

．MR. MEN LITTLE MISS

奇先生妙小姐聖誕迷宮

雖然是個簡單的迷宮遊戲，但裏面收藏了幾個有趣的MR. MEN LITTLE MISS打卡點及互動遊戲，包括巨型充氣MR. MEN、趣怪禮物盒等，為這個探險旅程添上驚喜！

．House of Light by XCEPT

想影一張特別的聖誕相？必到由本地創意媒體藝術團隊XCEPT打造的House of Light。它是一個集視覺與聽覺於一身的互動藝術裝置，館內除了播着予人治癒感的音頻，更有一棵獨一無二的「光學結晶之樹」，當光影投向水晶柱，會折射出不同的顏色，大家在20分鐘的體驗中可盡情打卡，拍出不一樣的聖誕照片。（需另行購票，$68/位，另有套票選擇）

．Glacier Ice House極地冰窖

在眾多特色遊戲中，必玩「極地冰窖」。它是一個由數百塊巨型冰磚裝嵌而成的冰屋，裏面溫度在0℃以下，設計成一個小型酒吧，附設吧枱、椅子和小桌。入場前，大小朋友都可免費借用大會提供的禦寒外套作15分鐘的冰屋體驗，外套備有多個不同的小朋友尺碼，款式還很有型，穿起來拍照絕不失禮。參加此活動需另行購票（$138/位，另有套票選擇），並按所選時間入場遊玩，建議提前在網上購票。

■INFO

Winter Wonderland冰雪奇幻國度

日期︰即日至2022年1月2日（12月21日冬至日閉館）

時段A︰上午10:30至下午3:30

時段B︰下午4:00至晚上9:00

地點︰亞洲國際博覽館2號展館

票價︰成人$88，3至11歲小童$68（入場門票只包括聖誕市集、聖誕老人郵局、Main Stage表演台體驗，其他體驗需額外加購）

購票︰KKday及KLOOK

網站︰www.winterwonderland.hk

[Happy PaMa 教得樂 第377期]