News：疫下與藝術家對話 「破浪」同行

破浪指的是波浪拍打海岸時的持續不懈，同時也是逆流而上、破空而出的行動。當我們逐漸進入重塑中的後疫情世界，「破浪」試圖傳達對恢復正常生活的樂觀態度。展覽佈置突出每件作品呈現的對話，突顯藝術家之間的交流與相互影響。這些作品亦游走於工作和遊戲之間的狀態，涉及議題囊括人類與自然的關係、遷徙和流動的狀况、剝削與合作、新技術的潛能，以及藝術家之間突破時空阻隔的合作與對話。觀眾可在靜態和互動式的多元作品中討論與對話，展覽另設有導賞員帶領的沉浸式旅程，讓同行者踏上航程，打破疫情中的孤立。

■「破浪」展覽

日期：即日至2022年1月23日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road 2樓K11 HACC

網址：www.k11artfoundation.org

費用：免費入場

■藝術導賞團

時間：45分鐘

語言：英語/廣東話

報名連結：bit.ly/3J0BWYI

整理：張曉冬