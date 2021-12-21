真聖誕樹「短命」 環保成疑

所謂真聖誕樹，通常是樹形呈三角、葉子如針狀的松樹及杉樹。由於可自行生物降解，有人認為它們對環境損害較少。惟長春社副總監黃子勁指出，杉樹需6至12年才可長至約6至10呎高，砍伐後一般只擺放1個月，聖誕過後就被棄置。每年大量砍伐樹木，無論種多少樹都趕不上砍伐速度；加上本港所售的聖誕樹種多來自歐美，運輸過程涉及不少碳排放，並非想像中的環保。

將聖誕樹重新栽種，會否可取呢？黃子勁指，聖誕樹種多生長於寒冷地帶，香港氣候未必適合；再者，並非每棵聖誕樹都是連根拔起，而且愈大棵樹，斬斷後愈難生根；一般香港家庭亦難有寬闊空間來種植它們。

膠樹可重用多年 減對環境影響

「真樹或膠樹，哪種碳足印較大？其實視乎使用態度。」黃子勁指，塑膠聖誕樹生產時衍生不少二氧化碳，棄置後又難以分解。英國碳中和諮詢公司Carbon Trust推算，一棵2米高塑膠聖誕樹的碳足印，比一棵棄置在堆填區的真樹高2倍，比焚化的真樹高10倍；但膠樹可重用10年，對環境影響大大減低。環保觸覺高級項目經理何嘉寶認為：「雖然（研究）寫10年，但相信不會去到第10年就（把塑膠聖誕樹）粉碎或棄置，可不斷重用。」黃子勁亦表示：「若想放一棵聖誕樹，可重用的塑膠聖誕樹是較好的選擇；但我們要思考是否需要一棵聖誕樹呢？」

想增添節日氣氛，兩人建議以聖誕裝飾點綴家中常綠植物，取代購買聖誕樹；或從二手平台選購聖誕樹，之後轉贈他人，延續聖誕樹生命；另外，可自製環保聖誕飾物及重用佈置用品。

化身魔術師 「垃圾」變聖誕樹

用過期雜誌做聖誕花環、酒塞製作聖誕老鼠，環保藝術家彭淑儀賦予廢棄物料二次生命，開班教大人細路製作各式聖誕裝飾。「我經常跟學生說，我們是魔術師，將一堆不顯眼東西，變成一件想像不到的作品。

廢棄物料唾手可得，如廁紙筒、紅酒塞、廢紙、宣傳單張、絲帶等，都可成為原材料。彭淑儀常向朋友、鄰居募集「廢物」，笑指身邊人知道她需要這些材料，就會幫忙儲「垃圾」，過程中也漸漸環保起來，她的環保精神感染更多人。她示範用酒塞和膠樽蓋DIY兩棵迷你聖誕樹，增添聖誕氣氛。

■酒塞聖誕樹

材料：香檳酒塞1個、紅酒塞1個、鐵線1條、毛冷1條、珠子適量

做法：

1. 香檳酒塞和紅酒塞切成約10片圓片（可自行加減），剩下的香檳酒塞當作聖誕樹底座

2. 圓片邊緣剪成鋸齒狀

3. 將圓片由小至大以鐵線串起，每片之間留少許空隙，鐵線另一端插入酒塞

4. 以珠子和毛冷（或購物袋手挽繩或絲帶）裝飾，即成

■膠樽蓋聖誕樹

材料：屈臣氏水樽蓋1個、圓形水樽蓋1個、竹籤1支、毛冷2條、配件適量（雪花片、鈕扣、星星等）

做法：

1. 用錐子分別在兩個樽蓋中央刺孔

2. 竹籤兩端串起兩個樽蓋

3. 在屈臣氏水樽蓋頂貼上鈕扣和星星

4. 在樽蓋周圍繞上毛冷，貼上雪花片等裝飾，即成

■賞環保展偷師

想找DIY靈感？適逢彭淑儀投入環保藝術第10年，近日舉辦個人展覽「拾趣」，將蔬果網、香檳蓋、蜆殼等常見家居廢物升級再造，傳達環保信息。

日期：即日至2022年1月8日

地點：葵涌葵昌路100號地下 KC100 Art Space

查詢：9261 7426

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