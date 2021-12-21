綠色聖誕 零浪費賀佳節

咪噓住！誰說環保就不能狂歡盡興？支持環保，一樣可以佈置節日裝飾，扮靚靚出席派對，和朋友交換禮物，更可化身廚神炮製應節美食，每個環節都可輕鬆滲入綠色元素。We Wish You a Merry Green Christmas！

裸買食材煮大餐 滋味啱啱好

聖誕開派對，怎少得食物和禮物！自製美食，做蛋糕要60克低筋麵粉，焗薑餅人要5克泡打粉和200克中筋麵粉，材料買了一堆，每種用一丁點，剩下放到過期就要丟掉，浪費！

按食譜分量入貨 用幾多買幾多

近年出現不少環保雜貨店提供裸買（無包裝）產品，由食品到家居清潔、個人護理用品都有。環保雜貨店點籽創辦人之一翟苑芝（Belle）教路，消費者帶備容器，購買所需分量，用幾多買幾多，減少浪費，又可多試不同產品。聖誕節想做甜品招呼朋友，高、中、低筋麵粉都要用到，「不經常入廚的聖誕廚神，可以跟住食譜分量來買」。另一環保雜貨店日常豊作創辦人李秀平（Ann）分享，客人直接將所需分量放入自備食物盒中，回家就可以動手做，像買蛋糕預拌粉一樣方便。

聖誕大餐，又怎少得沙律？Ann與本地農夫合作，每星期出售新鮮本地農產品，冬天當造的紅菜頭、車厘茄、羽衣甘藍、生菜等很適合做沙律；還有本地薑，「可以用來冲泡飲品，如薑茶磚、薑可可、薑黃茶」，還可用本地製作的肉薑粉做薑餅人。

想炮製聖誕特飲，可以考慮「酒茶」，裸買蘇格蘭威士忌茶、倫敦氈酒茶、香料酒茶和芒果mojito茶。Belle表示，它們不含酒精卻充滿酒香，老少咸宜。另外，裸買店內的果仁、果乾，可以加入甜品糕點，又能做派對零食，買少幾包薯片。

紅酒箱麵粉袋變型格禮品包

交換禮物是聖誕派對重頭戲，但亦是製造大量廢物的重災區！禮盒包裝、花紙已是廢物之一，不幸抽中「唔等使」禮物，如水杯、相架、毛公仔，更是瞬間變「廢物」。Belle說，消費送禮，最緊要「用得着」，她分享：「我與家人和朋友會先抽籤決定送禮對象，再去揀選對方有需要的物品。」

Ann表示小時候已經用報紙、雜誌紙包禮物，想更美觀，可用風呂敷，收禮的人又可以重用；或花點心思製造驚喜，Belle建議把禮物藏在衣櫃或小角落，讓大家一起尋寶，為派對增添遊戲項目。

各大小品牌，趁聖誕推出禮物包促銷，半買半送之下，又積存一堆剩物。Ann鼓勵按需要自由配搭禮物包，例如竹牙刷、裸買牙膏、手工皂等，以「麵粉袋」代替禮盒，環保又實用。不少人送禮籃（hamper）給親朋或工作伙伴，但禮籃用上大量包裝紙和絲帶，Belle就想到把裸買食物用可循環再用的器皿盛載，配以美酒，放進紅酒箱，製成環保hamper，同樣大方得體。

玩創廚餘 豆渣咖啡渣做甜點

自家磨豆冲咖啡或自製鮮榨豆漿，剩下的咖啡渣、豆渣，只要花心思，「廚餘」就能變成美食！非牟利團體ecobus生態巴士會用豆渣與咖啡渣炮製甜點，咖啡店EverShine店主何美寶（Mabel）示範製作。

■豆渣麻糬波波

豆渣麻糬波波煙韌可口，豆渣為麻糬增添清新豆味與豐富質感。

材料：高筋麵粉12.5克、木薯粉50克、糯米粉15克、無鹽牛油15克、豆渣20克、雞蛋半隻、牛奶80克、砂糖15克、鹽0.75克

做法：

1.鍋中加牛奶、牛油、糖及鹽；文火煮至微滾，其間不斷攪拌，至牛油融化

2.熄火後加高筋麵粉，拌勻

3.加木薯粉和糯米粉，拌勻成糰，搓揉至幼滑，靜置放涼

4.加雞蛋，拌勻。如粉糰太乾身，加少許牛奶。加豆渣，拌勻

5.將粉漿倒進唧花袋，在鋪上牛油紙的焗盤上擠成花塔

6.焗爐預熱170℃，放進烤盤，焗20分鐘

■脆皮軟心咖啡渣布朗尼

Brownie外脆內軟，放了5克咖啡渣，一出爐就瀰漫咖啡香。

材料：無鹽牛油50克、朱古力75克、黑糖35克、白砂糖40克、鹽1克、中筋麵粉20克、無糖可可粉5克、咖啡渣（預先烘乾）5克、雞蛋1隻、雲呢拿香油1至2滴（可不加）

做法：

1. 隔熱水融化牛油及朱古力

2.用另一隻大碗加雞蛋、黑糖和白砂糖，拌勻至糖完全融化，變淺啡色

3.加牛油及朱古力液，拌勻

4.中筋麵粉和無糖可可粉過篩，連同咖啡渣、鹽、雲呢拿香油，加進朱古力液，拌勻

5.烤盤鋪上牛油紙，倒入粉漿

6.焗爐預熱180℃，放進烤盤，焗15分鐘後取出放涼，切成所需大小即可

■INFO

點籽

IG：seed_hongkong

日常豊作

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文：沈晴、張淑媚、李欣敏

模特兒：Ceci

圖：IRINA KROLEVETC、Manuta、Rorygez Fresh、Kenishirotie@iStockphoto

編輯：梁小玲

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