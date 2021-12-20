醫學滿東華：中年篩查癌症心血管病 防患未然

針對中年人的身體檢查，主要分癌症篩查和心血管病篩查兩方面。癌症篩查，可以集中檢測香港常見癌症，如肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌和肝癌。

集中檢測香港常見癌症

肺癌篩查，其中一個有效方法，便是低劑量肺部電腦掃描，輻射劑量低於1毫希（mSv），是香港平均每人每年吸收天然本底輻射劑量的一半，得到的資料卻遠比單單照X光為高。假如掃描結果異常，醫生會根據情况安排進一步檢查，包括痰分析、氣管鏡，有需要時會抽組織檢驗。要是情况屬於邊緣性，則可能會安排覆照確實病况。55歲或以上及有高危因素（如吸煙）人士可以考慮做肺癌篩查。

在政府推動下，大腸癌篩查得到廣泛認受度，由最基本大便隱血測試，到進一步大腸鏡檢查，可以偵測到癌前病變，如瘜肉，及早切除。大腸鏡屬於入侵性檢查，因為要將內窺鏡放進體內，有一定不適和風險，所以部分人士會考慮做電腦掃描虛擬大腸鏡，其準確度有實體大腸鏡九成，不過缺點是若在檢查時發現問題，不能即場抽取組織。50歲以上或有家族大腸癌病史人士，應考慮接受篩查。

乳腺癌是香港女性頭號癌症，乳腺癌檢測技術在香港已非常成熟。乳房造影（2D或3D），以及在需要時加照乳房超聲波，一般適合40歲以上女性。如屬於高危一族，例如有多名女性近親確診乳腺癌或卵巢癌，或有和乳腺癌關連的基因變異，便應提早接受乳腺癌篩查，以及考慮進一步的磁力共振乳房檢查。

前列腺癌徵狀和良性前列腺增生非常相似，所以容易令人掉以輕心。篩查方法可以由血液前列腺特異抗原（PSA）指數檢查開始，如果指數偏高，可以利用超聲波引導下抽取組織化驗（TRUS biopsy）。有前列腺增生症狀男士，也值得考慮接受PSA檢查。

香港約有7.8%人口患有慢性乙型肝炎，而15%至25%慢性乙型肝炎患者會患上肝癌。因此，有關人士值得及早篩查，包括乙型肝炎抗原測試、肝酵素測試。40歲及以上男患者及50歲及以上女患者應定期做肝臟超聲波，有需要時可做肝臟電腦掃描和磁力共振，揪出早期癌症。

驗血壓血脂血糖 評估高危因素

至於心血管病篩查，一般無病徵人士要從風險因素評估開始，包括血壓、血脂和血糖測試，如果患有高危因素，例如新陳代謝綜合症，以及有其他病徵如胸口痛，便應考慮接受運動心電圖和心臟血管電腦掃描檢查。部分人士更可考慮電腦掃描腦部及頸部動脈血管造影，及早發現有否阻塞。

張先生接受了一系列身體檢查，發現只有輕微血壓高，醫生建議他多做運動減壓，幾個月後覆診時再決定應否處方降血壓藥。由於沒有其他大問題，張先生放下心頭大石，回復狀態，重新專心投入工作。

文：郭勁明（東華三院放射診斷科顧問醫生）