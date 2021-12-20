養生帖：脾腎失調致濕濁 痛風發作

人體每天尿酸產生量與排泄量大致平衡，三分之二尿酸鈉鹽經腎臟尿液排泄，三分之一由腸道分解排出。

至於高尿酸原因，一是尿酸生成過多，佔10%，如突發性酶異常、藥物、溶血、骨增生疾病、高嘌呤飲食等；二是尿酸排出減少而引致痛風，佔70%，如腎功能不全、代謝綜合症等；不明原因自身代謝障礙則佔20%。年齡約40歲以上男性佔90%，而女性通常在絕經後發病。

關節紅腫熱痛 日輕夜重

痛風早期發病特點是單關節出現反覆發作的急性關節炎。尿酸濃度的波動會引發痛風發作，其表現為關節紅、腫、熱、痛，如針刺般痛，發病部位常在第一蹠趾關節，而足踝、膝關節也常被侵犯。痛風發作時疼痛是日輕夜重，常伴發熱、頭痛、心悸，而晚期可出現慢性關節炎。痛風石形成是尿酸鈉結晶體沉積在關節軟骨、肌腱、骨、腎、軟組織內，引起關節變形、僵直、活動功能喪失。

有些患者尿酸水平很高，卻從未發生痛風。此情况應繼續治療，將尿酸控制在正常水平以防止對腎臟的損害。

利水通淋 袪瘀止痛

痛風屬中醫「痹證」範疇，也被稱為「熱毒痹」、「歷節病」、「白虎歷節」。過多尿酸是「濕濁」，與脾、腎功能失調有關。脾失健運，濕濁內生；腎氣化失司，分清泌濁失調，則排泄障礙。濕濁流注關節、肌肉形成氣血不通的痹阻，根據不同證型論治，用利水通淋、袪瘀止痛、舒筋活絡、健脾補腎等方藥。平日選用車前草15克、粟米鬚20克、生薏仁30克、土茯苓15克、蘆根15克，煎水服用。

多喝水助排走尿酸鹽

太多飲食限制會引起營養不足，往往不能完全改善高尿酸症和痛風性關節炎病程，故不能完全指望限制富含嘌呤食物治療痛風，只是避免一些引起痛風發作的食品和酒精。大量攝入液體或更為重要，保持每天排尿量2升或以上，有助尿酸鹽排出，從而減少體內沉積。患者應避免過量飲食、慎用藥物、防止過勞和感染，將有助預防和治療。

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房 註冊中醫）